Công trình Long An sập giàn giáo, 2 người chết, 6 bị thương

(Kiến Thức) - Nhóm công nhân thi công công trình xây dựng thì giàn giáo đổ sập đè trúng làm cho 2 người chết, 6 người bị thương ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Chiều 28/8, Công an huyện Đức Hoà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đang phong toả hiện trường lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ giàn giáo đổ sập đề trúng khiến cho 2 người chết và 6 người bị thương ở khu vực.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, khi nhóm công nhân đang thi công sàn tầng khu nhà phố liền kề ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến nhiều người không kịp chạy thoát.

Người dân theo dõi vụ việc.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương. Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện và báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt phong toả điều tra làm rõ vụ việc.