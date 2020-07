Ảnh hiện trường tang thương vụ sập thang lắp kính ở Hà Nội, 3 người chết

Trao đổi với PV, đại úy Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết, vụ sập thang lắp kính đã khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương. Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng tại chỗ đã đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ. Theo một số nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra khoảng 20h20, thang lắp kính bị gãy nằm ngoài tầng 6 của tòa nhà số 16 Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, một số người rơi xuống đất nằm bất tỉnh. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận các tầng phía trên của công trình để kiểm tra, tìm nạn nhân. Ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết lãnh đạo quận, phường đã nhanh chóng có mặt khi biết thông tin sự việc xảy ra. Được biết, vụ sập thang lắp kính ở Hà Nội khiến 3 người chết xảy ra tại khách sạn Hướng Dương số nhà 18 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu, tại khách sạn trên các công nhân đang dùng thang tời sửa sang phần ngoại thất bất ngờ đứt cáp khiến nhiều người rơi xuống đường. Vị trí thang tời ở khoảng tầng 7 toà nhà. Tại hiện trường có nhiều người nằm la liệt dưới đường đang chờ khám nghiệm để xe cấp cứu đưa đi. 3 nạn nhân được xác định đã tử vong, 1 người phải nhập vào bắt quả tang. Hiện vụ sập thang lắp kính ở Hà Nội khiến 3 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Xét xử vụ sập giàn giáo Formosa 13 người chết. Nguồn: VTC 1.

