Hải Dương: Xưởng sản xuất bật lửa cháy lớn, thiêu rụi xe chở gas

Thông tin ban đầu về vụ cháy, vào khoảng 16h40 ngày 18/5, tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Đăng HD ở địa bàn thôn Quan Khê (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng hàng nghìn m2. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bắt nguồn từ một chiếc xe ô tô chở gas sau đó lan ra xung quanh. Một số công nhân đang làm việc trong xưởng đã kịp thời thoát ra an toàn, chỉ bị xây xước và bỏng nhẹ. Sau đó, tại khu nhà xưởng xuất hiện những tiếng nổ lớn và sau đó ngọn lửa bắt đầu bùng phát kèm theo những tiếng nổ lẹt đẹt (tiếng nổ từ những chiếc bật lửa đã được hoàn thiện). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà đã có mặt để dập đám cháy. Công tác dập lửa được khẩn trương tiến hành. Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội cùng cột khói đen bốc cao, bốc mùi khét khó chịu. Lực lượng PCCC phải rất vất vả để dập lửa do xưởng có nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Đến 18h30, vụ cháy cơ bản được khống chế. Rất may đám cháy không có thiệt hại về người. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Sỹ, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Đăng HD do ông Trần Ngọc Thanh (trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) làm chủ. Công ty đóng trên địa bàn từ năm 2017, với diện tích hơn 3000m2, thu hút hàng chục lao động là người địa phương. Trong nhiều lần kiểm tra trước đây, doanh nghiệp luôn đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ. Chiếc xe chở gas bị thiêu rụi. Khoang lái xe chở gas trơ khung. Nhiều bình gas bị ảnh hưởng do vụ cháy. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu về vụ cháy, vào khoảng 16h40 ngày 18/5, tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Đăng HD ở địa bàn thôn Quan Khê (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng hàng nghìn m2. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bắt nguồn từ một chiếc xe ô tô chở gas sau đó lan ra xung quanh. Một số công nhân đang làm việc trong xưởng đã kịp thời thoát ra an toàn, chỉ bị xây xước và bỏng nhẹ. Sau đó, tại khu nhà xưởng xuất hiện những tiếng nổ lớn và sau đó ngọn lửa bắt đầu bùng phát kèm theo những tiếng nổ lẹt đẹt (tiếng nổ từ những chiếc bật lửa đã được hoàn thiện). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà đã có mặt để dập đám cháy. Công tác dập lửa được khẩn trương tiến hành. Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội cùng cột khói đen bốc cao, bốc mùi khét khó chịu. Lực lượng PCCC phải rất vất vả để dập lửa do xưởng có nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Đến 18h30, vụ cháy cơ bản được khống chế. Rất may đám cháy không có thiệt hại về người. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Sỹ, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Đăng HD do ông Trần Ngọc Thanh (trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) làm chủ. Công ty đóng trên địa bàn từ năm 2017, với diện tích hơn 3000m2, thu hút hàng chục lao động là người địa phương. Trong nhiều lần kiểm tra trước đây, doanh nghiệp luôn đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ. Chiếc xe chở gas bị thiêu rụi. Khoang lái xe chở gas trơ khung. Nhiều bình gas bị ảnh hưởng do vụ cháy. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.