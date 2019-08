Công an xã hy sinh khi giúp dân chạy lũ: Vợ con khóc ngất trong đám tang

(Kiến Thức) - Trong ngày diễn ra tang lễ anh Thao Văn Súa (SN 1986, Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa), ngồi bên cạnh linh cữu, vợ và con gái anh níu chặt người thân khóc ngất vì quá đau buồn, xót xa.

Trưởng công an xã hy sinh khi đi vận động người dân ra khỏi vùng lũ được người thân và dân làng tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Ngôi nhà mượn tạm tổ chức tang lễ anh Thao Văn Súa. Trưa 6/8, anh Thao Văn Súa (SN 1986)khi đi vận động người dân ra khỏi vùng lũ được người thân và dân làng tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Ngồi bên cạnh linh cữu anh Súa, vợ và con gái anh níu chặt người thân khóc ngất khiến mọi người không khỏi xót xa. Từ ngày mang thi thể anh về, vợ con anh khóc hết nước mắt trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha trụ cột trong gia đình.

Anh Thao Văn Chứ kể lại lúc người em trai gặp nạn. Sự ra đi quá đột ngột của anh Súa khiến người trong bản không dám tin đó là sự thật. Do căn nhà của anh đã bị đất đá từ cơn lũ vùi lấp, đám tang Trưởng công an xã phải tổ chức nhờ một người em họ.

Vừa đưa em trai về nơi an nghỉ, anh Thao Văn Chứ (SN 1975, anh trai của nạn nhân) chia sẻ: "Gần 6h chiều hôm đó trên địa bàn trời mưa rất to, đất sạt lở nhiều. Như mọi lần mưa lũ trước đó, anh Súa đi vận động, đồng thời giúp bà con trong bản di chuyển người và tài sản về nơi an toàn.

Hôm đấy, chú Súa đã chuyển được gia đình với mấy hộ dân rồi, đến khi quay lại vận động và giúp đỡ mấy hộ dân còn lại thì đường bị tắc do sạt lở.

Lúc này, bất ngờ đất đá trên đồi sập xuống vui lấp Súa. Rất may, lúc chú ấy gặp nạn thì có một người dân nhìn thấy và về thông báo cho mọi người. Tuy nhiên, vì trời mưa và đứng ở xa nên người dân không nhận ra đó là ai.

thi thể Súa mới được tìm thấy và đưa về nhà." Chị Thao Thị Dé rơm rớm nước mắt xót xa chia sẻ. Đến hôm sau, trời lại mưa rất to và sạt lở nhiều nên không thể đi tìm kiếm. Khi mưa đã ngớt, lũ đã bớt hung dữ,

Chị Thao Thị Dé (chị gái của anh Súa) mắt rơm rớm lệ chia sẻ: "Em tôi cứu được gia đình, cứu được dân mà không thể tự cứu lấy mình, mất đi người chồng, người cha là trụ cột trong gia đình mong sao mấy mẹ con nó nương tựa nhau để vượt qua được nỗi đau này.

Ngày thường nhà 7 miệng ăn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chú ấy, em dâu tôi thì ở nhà chăm con, chăm ông bà với quanh quẩn mấy sào ruộng, giờ thì cậu ấy đi rồi".

Mấy ngày này trong khi tang lễ diễn ra, không khí nặng nề bao trùm khắp cả bản nhỏ, anh Súa đã mãi mãi ra đi, bỏ lại mẹ già, vợ con và bản làng Pá Hộc.

