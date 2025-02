Truy tìm đối tượng phóng hoả đốt nhà dân ở Hà Nội

Ngày 20/2, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ phóng hoả đốt nhà dân trên địa bàn. Theo Công an quận Hoàng Mai, vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Chủ nhà cho biết, không mâu thuẫn với ai, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và truy tìm nghi phạm.

Hình ảnh người đàn ông phóng hoả đốt nhà dân.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ đi xe máy vào trong ngõ, sau đó dừng lại trước cổng một căn nhà. Người này rút trong túi ra một chai màu xanh, châm lửa và ném vào ngôi nhà. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ cánh cổng ra vào.

Người đàn ông nhanh chóng lên xe rời đi, tuy nhiên, một lúc sau lại quay trở lại để kiểm tra xem lửa có cháy không. Khi phát hiện lửa vẫn cháy, người này lên xe rời khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, vụ phóng hoả xảy ra ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Thời gian trên camera hiển thị vào rạng sáng ngày 19/2.