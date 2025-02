Tân Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết những gì?

Chiều 20/2, HĐND TPHCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 21 để làm công tác nhân sự và xem xét thông qua các tờ trình của UBND TP HCM.

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy TPHCM giữ chức chủ tịch UBND TPHCM với số phiếu bầu 83/84 đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM thay cho ông Phan Văn Mãi đã nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ vinh dự, vui mừng được đại biểu HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi luôn phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Tân Chủ tịch TPHCM cam kết kế thừa kinh nghiệm, phát huy tinh thần của các thế hệ đi trước, người tiền nhiệm là ông Phan Văn Mãi, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM. Đồng thời, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị, dốc sức, trí tuệ, năng lực, tâm huyết thực hiện thật tốt được nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố. Trước mắt là hoàn thành cao nhất các kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và nghị quyết HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

“Tôi xin hứa trước HĐND TPHCM, cử tri TPHCM, sẽ tận tâm, tận lực, bằng trái tim, khối óc của mình sẽ phụng sự cho lợi ích của nhân dân và sự phát triển của TPHCM”, ông Nguyễn Văn Được cam kết.

Trình bày chương trình hành động trước đó, ông Nguyễn Văn Được cho biết, nếu được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM, cam kết kế thừa, thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch UBND TPHCM được trình bày tại kỳ họp lần thứ 1, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2025, cùng với tập thể Thường trực UBND TPHCM tập trung ngay rà soát, bổ sung triển khai giải pháp đột phá thực hiện 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020- 2025. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng GRDP 8,5% trong năm 2025 và chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng TPHCM đạt và vượt trên 10% trong những năm tiếp theo.

Tập trung các giải pháp để giải ngân đầu tư công trên 95%, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước 620.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 520.000 tỷ đồng. Đảm bảo tiến độ vành đai 3, khởi công vành đai 2 - đoạn 4, trình Quốc hội dự án vành đai 4, khởi công các dự án BOT tuyến đường thuộc cửa ngõ thành phố.

Cùng tập thể UBND TP sẽ triển khai theo tiến độ, hiệu quả các đầu việc Trung ương giao như Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy; Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp; Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về lâu dài, sẽ cùng với tập thể Thường trực UBND TP HCM cam kết tập trung vào các mục tiêu căn cơ, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nghĩa tình, đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, cực tăng trưởng, mô hình phát triển tiên phong của TPHCM trong vùng động lực phía Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ông Được nhấn mạnh trong giai đoạn 2026-2030, sẽ tập trung vào sáu nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, bên cạnh thực hiện Nghị quyết 98/2023, thành phố sẽ tổng kết Nghị quyết 131/2020 về chính quyền đô thị TP HCM và đề xuất ban hành nghị quyết mới hoặc Luật về Chính quyền đô thị đặc biệt.

Đồng thời, triển khai xây dựng năm vùng đô thị theo Quy hoạch, gồm: Thành phố trung tâm, TP Thủ Đức và các khu Đông - Nam - Tây - Bắc; Đề án hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM; Dự án cảng trung chuyển quốc tế gắn với không gian phát triển Vịnh Gành Rái và khu Thương mại tự do tại Cần Giờ… Đặc biệt, triển khai các chương trình, giải pháp để huy động nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030, dự ước gần 5 triệu tỷ đồng… đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, mở rộng không gian phát triển, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thường trực UBND TP HCM hiện có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Ngọc Hải và các Phó Chủ tịch là Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Diệu Thúy.

Ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968; quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn cử nhân địa chất, thạc sĩ địa chất học.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Văn Được từng đảm nhiệm các chức vụ tại tỉnh Long An: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.