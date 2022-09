Công an Long An thông tin việc lấy mẫu ADN “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 29/9, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).



Những bị hại tố cáo ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 và những cá nhân sinh sống ở hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là " Thiền am bên bờ vũ trụ ").

Kết quả, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người (1 trường hợp không có mặt khi Cơ quan điều tra tiến hành thu mẫu) đồng thời gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM để phục vụ công tác giám định.

Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Công an Long An cho biết, trong quá trình lấy mẫu ADN, số luật sư bào chữa cho vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" , mặc dù không có liên quan đến vụ việc do Cơ quan An ninh điều tra thụ lý, đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng …sau đó đăng lên tài khoản Youtube có số lượng người theo dõi lớn (trên 60.000 lượt xem và trên 7.000 lượt thích) nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước.

Các thông tin chưa được kiểm chứng trên đã được các thế lực thù địch sử dụng để xuyên tạc, chống phá Việt Nam.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

