Công an Hải Dương thông tin bắt Giám đốc Cty Cá giống Kinh Môn

Chiều ngày 29/5, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gian lận bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 214, Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, thôn Châu Bộ, xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Năm.

Đồng thời, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Năm (SN 1960, trú tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn), là Giám đốc Công ty cổ phần Cá giống Kinh Môn và 4 bị can khác về hành vi Gian lận bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 214, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Năm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.