Xử lý nghiêm phần tử lợi dụng tôn giáo, nhân quyền (Kỳ 2)

Ở Việt Nam, các quyền tự do dân chủ được ghi nhận, đảm bảo thực hiện. Tuy nhiên, quyền tự do này giới hạn bởi quyền tự do khác, quyền tự do của người này được giới hạn bởi quyền tự do của người khác. Không thể tự do vô kỷ luật, vô biên, không có giới hạn.