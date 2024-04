Xử lý đối tượng lừa bán giống cây chiếm đoạt hơn 500 triệu

Ngày 7/4, thông tin từ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Khởi (27 tuổi) trú tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối tháng 10/2023, một người dân trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột đã gửi đơn trình báo đến công an về việc bị một đối tượng lừa bán củ hoa lay ơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khởi tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột vào cuộc xác minh, điều tra. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng thực hiện vụ lừa đảo trên là Khởi, đang sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 6/4, cơ quan Công an đã cử một tổ công tác đến đến tỉnh Sóc Trăng bắt giữ thành công Khởi.

Từ cuối năm 2022 đến nay, đối tương Khởi đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Khởi khai nhận đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chưa được xóa án tích. Cuối năm 2022, Khởi ra tù và lập tài khoản Facebook có tên "Hoa Tươi Đà Lạt” rồi tham gia vào nhiều hội nhóm mua bán giống các loài hoa và trái cây trên Facebook. Sau khi có người liên hệ mua, Khởi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2022 đến nay, Khởi đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý.

