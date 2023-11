Công an Hải Dương khuyến cáo vụ bảng LED trường học có nội dung phản cảm

Công an tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng màn hình LED. Động thái này sau khi màn hình LED của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị tấn công thay đổi nội dung hiển thị .



Theo Công an tỉnh Hải Dương, các đối tượng lợi dụng việc dùng màn hình LED của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã cũ, không rõ nguồn gốc, cho phép quản lý màn hình LED thông qua wifi hoặc phần mềm quản lý sử dụng mật khẩu mặc định, dễ đoán.

Bảng LED tại Trường mầm non Cẩm Chế bị chỉnh sửa nội dung

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Hải Dương khẩn trương rà soát, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ phần mềm quản lý màn hình LED thuộc đơn vị quản lý; thay đổi mật khẩu mạnh (nhiều hơn 8 ký tự gồm cả chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt) đăng nhập vào wifi. Thực hiện tắt wifi trên thiết bị màn hình LED nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây.

Khi lắp đặt màn hình LED phải kiểm tra kỹ chất lượng, nguồn gốc thiết bị, thông tin của tổ chức, cá nhân lắp đặt. Có hướng dẫn, gắn trách nhiệm cho cán bộ của đơn vị được giao quản lý, vận hành màn hình LED, kịp thời phát hiện, ghi lại những sự cố bất thường, ngắt nguồn không cho hiển thị tránh phát sinh hậu quả phức tạp.

Các đơn vị thường xuyên phối hợp cơ quan công an trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và kịp thời trao đổi các vụ việc tấn công, xâm phạm hệ thống thông tin. Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin màn hình LED.

Trước đó, tại một số địa phương của tỉnh Hải Dương đã xuất hiện tình trạng hệ thống bảng LED treo ở cổng trường bị kẻ xấu chỉnh sửa, hiển thị những dòng chữ không liên quan đến các hoạt động của nhà trường cũng như của ngành giáo dục.

Tại Trường mầm non Cẩm Chế (xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà), bảng LED xuất hiện dòng chữ: "Chế độ sinh tồn chiến đấu". Còn Trường THPT Hưng Đạo (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ), trên bảng LED điện tử xuất hiện dòng chữ: "Quan tài bay mãi chất".

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, các trường đã ngắt hệ thống điện kết nối tới bảng điện tử LED và báo cáo cơ quan chức năng để vào cuộc xác minh, tìm ra đối tượng chỉnh sửa. Nội dung không phù hợp ở các bảng điện tử LED đã được khắc phục xong. Đại diện Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, Sở sẽ cho rà soát lại toàn bộ các hệ thống bảng LED ở các cơ sở giáo dục.