Lý do Ngọc Trinh “cạch mặt” Vũ Khắc Tiệp

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên Phụ Nữ Pháp Luật, năm 2023, Ngọc Trinh gửi cho anh clip cô bị ngã xe do lái mô tô biểu diễn trên đường phố. Sau đó, Khắc Tiệp đăng tải clip này trên trang cá nhân. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Sau khi clip Ngọc Trinh bị ngã xe gây ồn ào, ngày 19/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 2/2024, Ngọc Trinh bị tuyên 1 năm tù treo, được trả tự do tại tòa. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Vũ Khắc Tiệp xin lỗi Ngọc Trinh vì đăng clip. Tuy nhiên, nữ người mẫu vẫn giận, chặn tài khoản ông bầu trên Facebook. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Đến khi Ngọc Trinh được trả tự do tại tòa, Vũ Khắc Tiệp nhắn tin, muốn xin qua nhà ôm cô. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không trả lời. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Khắc Tiệp cảm thấy sau biến cố, Ngọc Trinh đã thay đổi suy nghĩ. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Theo Vietnamnet, Ngọc Trinh từng giận Khắc Tiệp vì hiểu lầm không đáng có vào 7 năm trước. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Nữ người mẫu hủy kết bạn trên Facebook với ông bầu. Tuy nhiên, sau đó, Ngọc Trinh và Khắc Tiệp nhanh chóng làm lành. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Cách đây nhiều năm, khi lên Sài Gòn làm nhân viên trong quán bia, Ngọc Trinh gặp Khắc Tiệp rồi được lăng xê thành người mẫu nội y. Ảnh: Znews. Tháng 7/2021, người mẫu Ngọc Trinh từng dọn về biệt thự của Khắc Tiệp khi ông bầu rủ nữ người mẫu sang biệt thự ở vì lo lắng cho cô sau vụ bị trộm lấy tài sản 13 tỷ cũng như để cả hai tiện trao đổi công việc. Ảnh: FB Khắc Tiệp. Xem video: “Bóc bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt"

