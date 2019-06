Con nghiện mua cả bánh heroin cùng 30 viên hồng phiến để dùng

Đến trưa 21/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đấu tranh lấy lời khai đối với Phàng A Lữ (Sn 1977, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển 1 bánh heroin cùng 30 viên ma túy hồng phiến..

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, một Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh đã dừng, kiểm tra xe khách mang BKS 36B-02888 chạy tuyến Thanh Hóa đi Lâm Đồng do tài xế Vi Văn Báo (Sn 1992, trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong một túi hành lý để ở dưới gầm xe có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành khám xét. Tổ công tác phát hiện bên trong túi hành lý có chứa 1 bánh heroin cùng 30 viên ma túy hồng phiến.

Mời quý vị xem video: Cảnh báo thủ đoạn mới của đối tượng buôn bán ma túy. Nguồn video: VTV1

Đấu tranh nhanh tại chỗ, tổ công tác đã làm rõ số ma túy trên là do hành khách Phàng A Lữ mang theo đang đi cùng chuyến xe. Ngay sau đó, Lữ cùng tang vật ma túy và xe ô tô khách được đưa về trạm CSGT Krông Búk.

Tại Cơ quan điều tra Lữ khai nhận, vào ngày 16-6, Lữ về quê thăm mẹ vợ ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đến khoảng 15h ngày 18-6, khi Lữ đang chích ma túy ở nhà mẹ vợ thì có một người phụ nữ (không rõ nhân thân lại lịch) đến hỏi chuyện làm quen và bán cho Lữ số ma túy trên với giá 30 triệu đồng. Sáng 20-6, Lữ cho ma túy vào túi hành lý rồi đón xe khách về lại tỉnh Đắk Nông thì bị bắt giữ. Theo Lữ khai nhận, hắn mua số ma túy trên mang về Đắk Nông với mục đích để “sử dụng”.

Được biết, Lữ từng có 1 tiền án 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và đã nghiện ma túy từ 10 năm nay.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.