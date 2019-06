Nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại vì cằn nhằn chuyện nấu cơm muộn?

Ngày 21/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố Đào Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) về tội Giết người. Đối tượng này sau khi bị di lý từ Lạng Sơn đã thành khẩn khai nhận hành vi cũng như nguyên nhân giết bạn gái ở phòng trọ vì mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày. Nữ DJ xinh đẹp bị sát hại là Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 2000, quê Hà Nam), hiện đang làm DJ, kinh doanh và một số nghề khác. Trang ở trọ cùng với Cường từ cuối năm 2018. Tại cơ quan công an, đối tượng cũng khai nhận có sử dụng mà túy nhưng chưa có tiền án tiền sự. Không chỉ nghiện ngập, Cường còn thất nghiệp nên kinh tế do Trang chu cấp.Mặt khác, nam thanh niên cũng tỏ ra ân hận trước việc làm của mình. Theo lời khai của Cường, tối 16/6, Quỳnh Trang đi chơi với bạn bè mà không có Cường. Sáng 17/6, Trang có chửi bới Cường vì nấu cơm muộn: "lần sau dậy sớm mà cơm nước".Không kiềm chế, Cường rút dao chém lên đầu bạn gái.



Sau đó, Cường lấy gậy sắt trong phòng đâm vào cổ làm Trang tử vong tại chỗ rồi trộm xe máy SH của nạn nhân, trốn khỏi hiện trường.



Chiều ngày 17/7, Cường gửi xe máy ở một bãi xe công cộng rồi bắt xe lên nhà chị gái ở Lạng Sơn. Được người thân động viên, Cường đã ra đồn công an đầu thú. Tối cùng ngày, Cường bị di lý về Hà Nội. Liên quan đến đối tượng Đào Duy Cường, chính quyền xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết bố mẹ đối tượng hiện đang sống ở quê. Cường đi làm ăn xa nên ít khi về địa phương. Sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục, thi thể nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại - Vũ Thị Quỳnh Trang (19 tuổi) được đưa về xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để lo hậu sự. Trong căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo của gia đình Trang, giờ lại thêm phần hiu quạnh. (Ảnh An Phương/Vietnamnet) Ông Thắng (áo đen) bố nữ DJ Quỳnh Trang kể: "Trang từ nhỏ là đứa hiền lành, chịu khó, biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm phụ bố mẹ. Sau Trang còn có một người em trai năm nay mới tròn 10 tuổi". (Ảnh An Phương/Vietnamnet) Bố nạn nhân cho biết, con gái lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm. Trước đó con vừa đi Singapore học về, đến Hà Nội thì bị ốm nên đã phải nhập viện để điều trị. Khi vừa xuất viện vào trưa hôm qua thì xảy ra chuyện. (Ảnh An Phương/Vietnamnet) "Con gái tôi xuất viện vào trưa qua, dự tính 9h sáng nay sẽ ra sân bay trở lại Singapore để tiếp tục theo học. Nhưng trưa qua tại họa ập đến, con tôi vĩnh viễn nằm lại. Khi tôi nhận tin dữ về con, tôi lập tức bắt xe ra Hà Nội. Đến nơi, nhìn con nằm gục dưới sàn nhà, lòng tôi đau thắt lại", ông bố nấc nghẹn. (Trong ảnh là phòng trọ tại Hà Nội nơi Trang bị sát hại) Kể về phía nghi phạm Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai), ông Thắng cho hay, ông biết con gái và đối tương này qua lại và có tình cảm với nhau. Trang cũng đã có lần đưa Cường về nhà giới thiệu. Bản thân ông chưa bao giờ nghĩ Cường lại nhẫn tâm sát hại con gái mình như vậy. Trong thời gian nghi phạm và chị Trang sống chung tại phòng trọ địa bàn quận Hoàng Mai, do không có công ăn việc làm và mọi chi phí sinh hoạt đều do chị Trang lo nên Cường là người đảm nhiệm việc nấu nướng cho cả hai. Liên quan vụ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại tại phòng trọ ở Hà Nội, một người bạn thân của nữ DJ Quỳnh Trang cho biết, Cường vẫn nợ cô gái xấu số 50 triệu đồng, gia đình nạn nhân đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Tại hiện trường vụ án mạng khiến nữ DJ sinh năm 2000 bị sát hại, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao và một ống tuýp sắt. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương vùng đầu, cổ. Cái chết của Quỳnh Trang khiến giới DJ nhạc ở Hà Nội bàng hoàng. Quỳnh Trang được nhận xét là rất yêu nghề và hiếu thảo với mẹ. Dư luận rất mong vụ án sớm được làm sáng tỏ.

