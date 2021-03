Con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu xuống giếng: Đối mặt 2 tội danh?

Bức xúc đỉnh điểm trước những lời lẽ không hay của bố chồng về mình, Nguyễn Thị Ngần (sinh năm 2000, trú tại xã Cao Dương) đã nảy sinh hành vi trả thù. Chiều 27/2, Ngần ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu. Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, Ngần đi đến nhà bố chồng (cách nhà 200 m), đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng, tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt, xong trốn về nhà mình.

Sau khi sự vụ con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu xuống giếng xảy ra dư luận rất phẫn nộ trước hành vi của người con dâu này.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn Phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nghi can Nguyễn Thị Ngần tạm được xác định là đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng, đổ can xăng vào nhà để đồ của bố chồng rồi châm lửa đốt và lúc 23h40 ngày 27/2. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc bởi với tính chất, mức độ hành vi nêu trên là rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tâm lý của người dân.

Giếng nước ăn - nơi người con dâu đổ thuốc trừ sâu. "Trường hợp xác định được những hành vi nêu trên là của nghi can Ngần thì hành vi của nghi can có dấu hiệu của tội giết người và tội hủy hoạt tài sản của người khác. Hành vi đổ 2 lọ thuốc sâu xuống giếng có dấu hiệu của tội giết người với tình tiết giết 2 người trở lên (giết nhiều người). Đầu tiên, cần phải xác định giếng mà Ngần đổ 2 lọ thuốc sâu có phải là giếng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của gia đình ông Xuân hay không? Gia đình ông Xuân hiện đang có bao nhiêu người sinh sống?" - luật sư Tùng cho hay. "Ngần là người trưởng thành (SN 2000) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực chịu TNHS, hiện tại chưa xác định có bệnh gì ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi nên Ngần biết rõ sự nguy hiểm của việc đổ thuốc sâu xuống giếng ăn của gia đình, điều này là tước đi mạng sống trái pháp luật của người khác. Có thể nói, hành vi giết người đã hoàn thành nhưng thật may là chưa có ai bị thiệt mạng" - luật sư Tùng nói. Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; - Về hành vi tẩm xăng và đốt nhà để đồ. Hành vi này có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản của người khác. Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 1.107 Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; đ) Tài sản là di vật, cổ vật. Có thể thấy rằng, chỉ vì mâu thuẫn gia đình giữa bố chồng – nàng dâu mà Ngần đã nhẫn tâm thực hiện những hành vi nguy hiểm với động cơ, mục đích là để trả thù. Đây cùng là một trong những hậu quả của bạo lực gia đình. con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu xuống giếng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

