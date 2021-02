Tin nóng ngày 10/2: Say rượu đổ xăng đốt nhà, 4 người bỏng nặng

Đổ xăng đốt nhà, 4 người bỏng nặng: Ngày 10/2, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, tối 9/2 (tức 28 Tết), anh Trần Văn T. (34 tuổi, trú xã Bình Nam) về nhà trong tình trạng đã sử dụng rượu bia và xảy ra cãi vã với người thân trong gia đình. Trong lúc tức giận, anh T. nhớ đến can xăng có sẵn nên châm lửa đốt khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến cả 4 người trong gia đình bị bỏng nặng. Gồm vợ anh T. và con anh T. cùng mẹ đẻ. Bắt kẻ nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh: Ngày 10/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Sùng A Tông (30 tuổi, trú xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Tông được xác định là một trong 4 nghi phạm buôn ma túy đã nổ súng về phía lực lượng công an khiến thiếu tá Vi Văn Luân (Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) hy sinh vào tối 6/2 trong khi thi hành công vụ. Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên ra tay sát hại mẹ con: Do mâu thuẫn tình cảm, Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã ra tay sát hại cả hai mẹ con bà Trần Kim Phượng (65 tuổi) và con gái là Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản) vào chiều tối 9/2 tại nhà riêng của nạn nhân. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ Minh để điều tra về hành vi Giết người. Bị kẻ gian thiêu rụi máy múc hơn 800 triệu đồng: Khoảng 4h sáng 10/2, ông Mai Thanh Hiệp (SN 1979, ngụ thôn 4, xã Diên Bình, (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) phát hiện chiếc máy múc trị giá 800 triệu đồng của gia đình bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Khi lửa được dập tắt, chiếc máy múc chỉ còn lại phần khung sắt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Dự tiệc tất niên, nam thanh niên bị đâm tử vong: Tối 9/2, anh Hoàng Văn Thuận (28 tuổi, trú khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, Bình Thuận) tới nhậu tất niên tại nhà người quen ở cùng địa phương. Sau đó, anh Thuận đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thuận bị Nguyễn Phi Kim Đao (31 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa) và một thanh niên khác trong bàn nhậu dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến anh Thuận thiệt mạng tại chỗ. Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đang truy bắt nghi can còn lại. 26 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke: Khoảng 1h, ngày 10/2, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an huyện Mỏ Cày Nam bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Lê Đăng, ở thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đông thanh niên đang hát karaoke tại 5 phòng, có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có 26 đối tượng (cả nam lẫn nữ) dương tính với ma túy. Xe máy tông trực diện, 2 thanh niên tử vong: Đêm 9/2, anh L. Q. T. (19 tuối, trú thôn 2, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) điều khiển xe máy tới tỉnh lộ 9 (đoạn qua thôn 1, xã Tân Tiến, cùng huyện Krông Pắk), anh T. bất ngờ va chạm với xe do anh V.V.L. (28 tuổi, trú thôn 5, xã Tân Tiến) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, 2 xe máy bị bể nát phần đầu, hư hỏng nặng. >>> Xem thêm video: Dùng xăng đốt nhà khiến 5 người bỏng nặng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

