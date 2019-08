Bí ẩn kẻ giấu mặt liên tục tìm cách đốt nhà giết gia chủ

4 năm 4 vụ cháy



Trong 4 năm qua, ông Lê Viết Thắng (62 tuổi), trú xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An không nhớ đã gửi bao nhiêu đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng phản ánh về tình trạng nhà ràn (nơi chất rơm cho trâu bò phía trên) của gia đình liên tục bị kẻ gian đốt cháy.

“Việc cháy chuồng trâu bò một, hai lần thì tôi chỉ nghĩ gia đình bất cẩn nên mới xảy ra chuyện. Tuy nhiên, chuồng trâu bò liên tiếp xảy ra cháy lớn trong nhiều năm liền khiến tôi không thể không nghi ngờ. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng mọi thành viên trong gia đình rất hoang mang, lo lắng”, ông Thắng nói.

Ông Thắng gửi đơn cầu cứu vì bị kẻ xấu hãm hại. Tâm trạng luôn bất an, ông Thắng cho biết vụ cháy đầu tiên vào khoảng 16h ngày 12/7/2016. Hôm ấy ông đi vắng, ở nhà chỉ có vợ và các cháu nhỏ. Lúc đó, lửa mới bén thì may mắn con dâu ông đi cắt cỏ về phát hiện sự việc và hô hoán mọi người dập lửa. May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản cho gia đình. Đến ngày 17/7/2016, nhà ràn của ông Thắng lại tiếp tục cháy khi gia đình không có ai ở nhà. Vụ cháy đã khiến nhà ràn và nhiều nông cụ, tài sản khác của ông Thắng bị cháy rụi, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Sau vụ việc, ông Thắng đã báo cáo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an để làm rõ. Ông Thắng cho biết thêm, trước khi vụ cháy xảy ra thì vào sáng cùng ngày, người thân trong nhà phát hiện một tờ giấy được với nội dung đe dọa giết ông dán trước cổng. Tuy nhiên nghĩ ai đó trêu đùa nên ông Thắng không để ý. Chuồng trầu bò của nhà ông Thắng đã xảy ra 4 vụ hỏa hoạn. Khoảng 10h ngày 9/3/2018, ông Thắng đưa xe máy đi sửa và ở nhà chỉ có vợ và các cháu thì lại xảy ra cháy ở chuồng trâu bò. May mắn vụ cháy được phát hiện kịp nên chỉ gây thiệt hại khoảng 35 triệu đồng. “Cứ khi nào tôi và con trai, con dâu đi vắng, ở nhà chỉ có vợ và các cháu lại xảy ra cháy. Tôi có để ý, đề phòng nhưng vẫn không tìm ra được thủ phạm. Gia đình rất hoang mang khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm”, ông Thắng nói. Sự việc không dừng lại ở đó, khi cơ quan công an đang vào cuộc điều tra thì kẻ xấu vẫn ngang nhiên tiếp tục phá hoại tài sản của gia đình ông Thắng lần thứ 4. Khoảng 14h ngày 28/6/2019, khu nhà ràn tiếp tục bị cháy, gây thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Theo thống kê ban đầu, 4 vụ cháy đã gây thiệt hại cho gia đình ông khoảng 333 triệu đồng. Quan trọng hơn, vụ việc liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho mọi người hơn 4 năm qua, đặc biệt là các cháu nhỏ nhiều đêm không ngủ được an giấc. Dù lắp camera nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ. Dán giấy đe dọa giết người



Liên tiếp các vụ cháy và những lời đe dọa nhưng ông Thắng vẫn không hiểu lý do vì sao kẻ xấu nhằm vào gia đình ông. Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm ra hung thủ, gia đình cũng đã lắp camera giám sát nhưng cũng không có kết quả.

“Sau khi xảy ra vụ việc, tôi có lắp camera theo dõi để tìm thủ phạm. Nhưng lần thì camera bị hỏng, lần thì các đối tượng cố ý tránh nên không quay lại được hình ảnh. Đối với vụ cháy lần thứ 4 mới đây, camera cũng không thể ghi nhận được hình ảnh kẻ dán giấy trước cổng do trời tối, khoảng cách quá xa”, ông Thắng nói.

Qua các sự việc xảy ra liên tiếp, ông Thắng khẳng định đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là có kẻ xấu cố tình phá hoại với chủ đích trả thù. Bởi vì trước khi xảy ra sự việc ông đều nhận được mảnh giấy găm ở cổng nhà với lời cảnh báo.

Cụ thể, trước ngày xảy ra vụ cháy, trước cổng gia đình ông Thắng được dán một tờ giấy thông báo ghi chữ nguệch ngoạc với nội dung đe dọa giết: “Thông báo ông Thắng biết, 4 thằng con của mày đi cả rồi ta sẽ giết chết mày, chém mày trong lúc con mày đang đi cả. Mày tưởng bốn thằng mà ta sợ à, chưa biết ai dọa ai”.

Bà Nguyễn Thị Trường (59 tuổi, vợ ông Thắng) sợ hãi nói: “Sau khi xảy ra 2-3 lần thì tôi đều cảnh giác. Thế nhưng các vụ cháy vẫn liên tục xảy ra, bởi kẻ gian quá nhanh chỉ chờ chồng tôi ra khỏi nhà là hành động khiến mình không kịp trở tay”.

Ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, về sự việc xảy ra tại nhà ông Thắng, chính quyền địa phương đã nắm rất rõ. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nhưng kết quả vẫn chưa có.

“Ông Thắng là người thẳng thắn, có trách nhiệm và rất được người dân tin tưởng. Có lẽ trong quá trình là trưởng xóm, ông Thắng hay đấu tranh với các vấn đề tồn tại của xóm nên có thể có người ghen ghét. Cũng có thể đây là lý do khiến có người trả thù”, ông An nói.

Trong khi đó, Công an huyện Thanh Chương thông tin, vụ việc đang được đơn vị điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đây là vụ việc phức tạp do đối tượng thực hiện hành vi một mình, lúc vắng người, không có người chứng kiến nên các chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Công an huyện Thanh Chương củng cố các chứng cứ để sớm bắt hung thủ.