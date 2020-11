Cố vượt qua đường tàu: Nhanh 1 phút trả giá đắt

Cố vượt qua đường, hai nữ sinh bị tàu hỏa húc văng khỏi xe máy: Khoảng 13h15 ngày 14/11, tại đường ray tuyến đường tàu đường sắt Hà- Lạng thuộc khu vực xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Hai nữ sinh điều khiển xe máy đã va chạm với tàu hỏa bị thương nặng.

Theo nhiều nhân chứng, khi đoàn tàu chạy qua khu vực có kéo còi báo hiệu song do 2 em thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, cố vượt qua đường tàu. Được biết hai nữ sinh đang học ở Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn. (Ảnh minh họa) Xe container bị tàu hỏa đâm gãy đôi: Theo đó, vào khoảng 4h sáng ngày 5/11/2020, tàu hoả chở hàng mang số hiệu SH3 chạy hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn giao cắt với đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tông trúng xe container biển số TP.HCM đang băng qua đường ray. Cú tông mạnh khiến xe container bị gãy đôi, hất văng ra khỏi đường ray, phần đầu kéo và hai thùng container lật khỏi rơ-mooc nằm ngổn ngang. Vụ tai nạn khiến tài xế container bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin, được người dân gần đó đưa ra ngoài, đi cấp cứu. Xe 45 chỗ đưa đón học sinh va chạm tàu hoả, nhiều em bị thương: Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 29/9, chiếc xe đưa đón học sinh 45 chỗ đang di chuyển qua đường ngang dân sinh trên địa bàn P.Tây Mỗ (Q.Nam Từ Liêm) thì bị tàu hỏa chở hàng đâm trúng phần hông, húc văng xa khoảng 20 m. Cú va chạm khiến chiếc ô tô hư hỏng nặng phần vỏ, 6 cháu học sinh trên xe bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận được thông tin, Công an Q.Nam Từ Liêm đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Tàu hỏa tông xe chở lúa, 1 người tử vong: Vào lúc 9h30 phút ngày 15/10/2020, tại km1328+600 thuộc địa bàn xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa (cách Ga Cây Cầy khoảng 100m) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa đoàn tàu SE7 lưu thông theo hướng bắc - nam và xe công nông chở lúa băng qua đường sắt khiến ông Đ.Q. tử vong.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết: chiếc xe công nông chở lúa đi trên đường bê tông song song với đường sắt, đến nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có đèn tín hiệu, ông Q. băng qua thì đoàn tàu cũng vừa lao đến. Nam thanh niên bị tàu hoả tông tử vong do băng qua đường: Sự việc xảy ra vào khoảng 6h28 phút sáng cùng ngày (20/9/2020) tại đoạn đường sắt gần số nhà 559 Nguyễn Văn Linh (Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội). Vào thời điểm đó, anh Phạm Văn D. (SN 1983, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển xe máy 15K1- 025.93 do thiếu quan sát khi vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có măt tại hiện trường để khám nghiệm và tìm ra nguyên nhân dẫn tới vụ việc. (Ảnh minh họa)



>>>Xem thêm Video: Nữ sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử trong trường học Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp







.

Cố vượt qua đường, hai nữ sinh bị tàu hỏa húc văng khỏi xe máy: Khoảng 13h15 ngày 14/11, tại đường ray tuyến đường tàu đường sắt Hà- Lạng thuộc khu vực xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Hai nữ sinh điều khiển xe máy đã va chạm với tàu hỏa bị thương nặng.

Theo nhiều nhân chứng, khi đoàn tàu chạy qua khu vực có kéo còi báo hiệu song do 2 em thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, cố vượt qua đường tàu. Được biết hai nữ sinh đang học ở Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn. (Ảnh minh họa) Xe container bị tàu hỏa đâm gãy đôi: Theo đó, vào khoảng 4h sáng ngày 5/11/2020, tàu hoả chở hàng mang số hiệu SH3 chạy hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn giao cắt với đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tông trúng xe container biển số TP.HCM đang băng qua đường ray. Cú tông mạnh khiến xe container bị gãy đôi, hất văng ra khỏi đường ray, phần đầu kéo và hai thùng container lật khỏi rơ-mooc nằm ngổn ngang. Vụ tai nạn khiến tài xế container bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin, được người dân gần đó đưa ra ngoài, đi cấp cứu. Xe 45 chỗ đưa đón học sinh va chạm tàu hoả, nhiều em bị thương: Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 29/9, chiếc xe đưa đón học sinh 45 chỗ đang di chuyển qua đường ngang dân sinh trên địa bàn P.Tây Mỗ (Q.Nam Từ Liêm) thì bị tàu hỏa chở hàng đâm trúng phần hông, húc văng xa khoảng 20 m. Cú va chạm khiến chiếc ô tô hư hỏng nặng phần vỏ, 6 cháu học sinh trên xe bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận được thông tin, Công an Q.Nam Từ Liêm đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Tàu hỏa tông xe chở lúa, 1 người tử vong: Vào lúc 9h30 phút ngày 15/10/2020, tại km1328+600 thuộc địa bàn xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa (cách Ga Cây Cầy khoảng 100m) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa đoàn tàu SE7 lưu thông theo hướng bắc - nam và xe công nông chở lúa băng qua đường sắt khiến ông Đ.Q. tử vong.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết: chiếc xe công nông chở lúa đi trên đường bê tông song song với đường sắt, đến nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có đèn tín hiệu, ông Q. băng qua thì đoàn tàu cũng vừa lao đến. Nam thanh niên bị tàu hoả tông tử vong do băng qua đường: Sự việc xảy ra vào khoảng 6h28 phút sáng cùng ngày (20/9/2020) tại đoạn đường sắt gần số nhà 559 Nguyễn Văn Linh (Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội). Vào thời điểm đó, anh Phạm Văn D. (SN 1983, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển xe máy 15K1- 025.93 do thiếu quan sát khi vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.



>>>Xem thêm Video: Nữ sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử trong trường học Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có măt tại hiện trường để khám nghiệm và tìm ra nguyên nhân dẫn tới vụ việc. (Ảnh minh họa) Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp







.