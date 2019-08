Cô giáo dạy PCCC làm 3 trẻ bỏng nặng: Đốt cồn dạy học... Ai chỉ đạo?

(Kiến Thức) - Tại sao các giáo viên lại dạy trẻ mầm non đốt cồn nguy hiểm giữa một không gian lớp học chật chội. Nhà trường, Ban giám hiệu chỉ đạo dạy phòng cháy chữa cháy kiểu này hay do các cô giáo tự ý nghĩ ra kiểu dạy kỹ năng “đốt nhà” như thế.

Sự tắc trách, vô tâm của một số nhân sự, giáo viên tại trường Tiểu học Gateway Cầu Giấy khi bỏ quên một học sinh trên xe dẫn đến em này tử vong, dư luận chưa hết phẫn nộ thì mới đây, các giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại bất cẩn, tắc trách khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ khiến 3 trẻ bị bỏng phải nhập viện.



Theo đó, vào chiều ngày 9/8, khi đang dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ cho 25 cháu từ 1 đến 5 tuổi, các cô giáo đã dung cồn đổ vào một chiếc mâm để dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ. Lúc này, gió từ cửa sổ thổi vào đã tạt ngọn lửa và cồn đang cháy vào 3 học sinh khiến 3 em bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu sau đó.

Trường mầm non tuổi thơ nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc trên được ông Trần Quang Tuyến, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên cho rằng là sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, hành động dùng cồn đổ ra mâm rồi châm lửa giữa lớp học để dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ mà không để ý đến việc gió có thể thổi qua cửa là sự tắc trách của những giáo viên trên.

Khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chị Nguyễn Thị Thắm, một phụ huynh có con nhỏ cho biết, việc dạy kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trẻ mầm non là rất cần thiết để các em có thể hiểu biết những kỹ năng, thuần thục các động tác ứng phó và phòng vệ trước sự cố cháy nổ để tránh những hành động thơ ngây như nghịch bật lửa…dẫn đến những vụ cháy nổ đáng tiếc.

Tuy nhiên, thông thường, tại các lớp học, nhất là với những lớp mầm non, khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ cho các em phải có ít nhất một chuyên gia thành thạo, dày dặn kinh nghiệm để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra hoặc chí ít cũng phải có phụ huynh học sinh ngồi kèm.

Hơn nữa, với những trẻ mầm non, cần trang bị cho các em những kiến thức cơ bản dễ hiểu về phòng cháy chữa cháy. Với những môn thực hành, cần có thiết bị PCCC như bình bột, bình khí và hướng dẫn cách sử dụng để chữa cháy hoặc là các bài tập đơn giản như báo động cho mọi người biết có cháy, gọi điện thoại, cách che chắn cơ thể tránh ngạt khói, tìm lối thoát ra khỏi đám cháy, cách di chuyển, cách lăn… để thoát hiểm trong trường hợp có cháy hay kỹ năng dập lửa bén vào người…

“Trường hợp xảy ra trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, các cô giáo khá máy móc, thậm chí thiếu kiến thức về PCCC, thay vì dùng cồn, thứ có thể bốc cao, tạt lửa khi có gió, các cô giáo chỉ cần thắp cây nến tượng trưng cho đám cháy”, chị Nguyễn Thị Thắm cho biết.

Học sinh bị bỏng phải đi cấp cứu.

Trong khi đó, anh Trần Hoàng An ( Hải Dương) khi đọc thông tin vụ việc trên cũng phải nói rằng, hành động của các cô giáo là quá nguy hiểm, bởi không ai lại đi đổ cồn vào mâm giữa lớp với lượng lớn đến mức 3 trẻ bị bỏng chỉ để dạy kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

“Tại sao các giáo viên lại dạy trẻ mầm non mà đốt cồn nguy hiểm giữa 25 đứa trẻ trong một không gian chật chội như lớp học. Nhà trường, Ban giám hiệu chỉ đạo dạy phòng cháy chữa cháy kiểu này hay do các cô giáo tự ý nghĩ ra. Không ai dạy kỹ năng phòng cháy chữa cháy kiểu đốt nhà như thế”, phụ huynh này cho biết.

Sự tắc trách của giáo viên Gateway Cầu Giấy khiến một đứa trẻ phải thiệt mạng, sự tắc trách thiếu hiểu biết của các giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thơ cũng khiến 3 đứa trẻ phải nhập viện do bỏng. Tất cả khiến các phụ huynh không thể yên tâm khi con đến trường và khiến mái trường không phải là nơi bình yên, an toàn mà luôn tiềm ẩn những rủi ro chết người đến từ sự tắc trách, bất cẩn dù là nhỏ nhất.

Nếu vụ việc Gateway Cầu Giấy đã khởi tố vụ án và sắp tới có thể sẽ khởi tố bị can và sẽ có cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, thì sự bất cẩn tại trường mầm non tư thục Tuổi Thơ cũng cần các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý. Có xử lý nghiêm mới có thể ngăn chặn, cảnh tỉnh được nhiều giáo viên cẩn thận trong từng hành động, khi đó mới có thể đảm bảo cho sự an toàn của những đứa trẻ khi đến lớp đến trường.