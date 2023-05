Cô gái trẻ dùng dao đâm 3 người thương vong ở Hà Nội

Ngày 10/5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn xã Phụng Thượng vừa xảy ra 1 vụ án nghiêm trọng. Theo đó, nghi phạm là 1 cô gái trẻ đã dùng dao đâm thương vong 3 người.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 8/5, cô gái này đến đám cưới bạn chơi và có xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên, sau đó đã được nhiều người can ngăn hòa giải.

Tuy nhiên, đến ngày 9/5, tại buổi lễ thành hôn, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Cô gái này đã dùng dao đâm 3 thanh niên nói trên. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ án trên, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu. Hiện nghi phạm đang được Công an huyện Phúc Thọ tạm giữ và tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.