Cô gái lĩnh án 9 tháng tù vì nhập cảnh trái phép

(Kiến Thức) - Ngày 26/12, TAND huyện An Phú (An Giang) tuyên Bùi Thị Phương Tuyền (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về nhập cảnh. Trước đó, Phương Tuyền cũng đã bị phạt hành chính nhưng vẫn cố tình tái phạm.

Theo hồ sơ tố tụng, ngày 27/9/2020, Tuyền và một cô gái 17 tuổi có ý định từ Campuchia về Việt Nam. Tuyền đã lên mạng xã hội tìm người dẫn đường về Việt Nam với giá 270 USD/người. Sau khi thanh toán 540 USD, hai người đi từ Phnom Penh đến khu vực biên giới.

Tuyền (đứng) tại tòa. Ảnh: zingnews.vn

Sáng 28/9, khi hai người đi xuồng máy từ Campuchia vào khu vực biên giới của ấp An Hòa, xã Khánh An (huyện An Phú) thì bị tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ.