Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu xây trái phép ở Nghệ An: Ai tài trợ vốn xây?

Công trình chùa Linh Sâm với vốn đầu tư 40 tỷ đồng xây trái phép và chồng lấn khu đất của Di tích lịch sử quốc gia Đền Hữu (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang khiến dư luận địa phương, nhất là con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh bức xúc.



Đại diện dòng họ Nguyễn Cảnh, ông Nguyễn Cảnh Nhu cho biết, Đền Hữu thuộc xóm Yên Quang, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Đền thờ Thái phó Tấn Quốc công Nguyễn Cảnh Hoan (1521 - 1576), một võ tướng có nhiều công lao dưới thời Lê Trung Hưng. Năm 2009, đền được xếp hạng là Di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia. Đền Hữu được xem là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá và lịch sử khi còn giữ được 3 toà thượng điện, trung điện và hạ điện, 38 sắc phong do các triều đại phong kiến phong tặng và rất nhiều cổ vật, di vật có giá trị.

Tuy nhiên, hai tháng gần đây, trong khuôn viên Đền Hữu mọc lên công trình chùa Linh Sâm, xây dựng xâm lấn trái phép và đã hoàn thành phần thô 6 ngôi nhà và cổng tam quan trên phần đất của khu vực bảo vệ của di tích Đền Hữu, trong khi đó chùa Linh Sâm chưa đầy đủ thủ tục theo quy định và chưa có giấy phép xây dựng.

Công trình chùa Linh Sâm xây trái phép, xâm lấn đất đền Hữu. Ảnh: Người đưa tin.

Trước sự việc trên, ngày 28/10 vừa qua, UBND xã Thanh Yên đã có thông báo về việc đình chỉ thi công công trình chùa Linh Sâm.

Thông báo 42 do Phó Chủ tịch xã Nguyễn Cảnh Điền ký nêu rõ, thực hiện công văn 1596 của UBND huyện Thanh Chương. Qua kiểm tra của Ban quản lý di tích Đền Hữu phát hiện khu vực phía Tây của di tích Đền Hữu đang tiến hành xây dựng phần thô 6 ngôi nhà và cổng Tam quan của chùa Linh Sâm chồng lấn lên phần đất khu vực cần bảo vệ của di tích đền Hữu và chưa có thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật. Do vậy, UBND xã Thanh Yên và Ban quản lý di tích đền Hữu đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu dừng ngay việc thi công các hạng mục công trình, chờ các cơ quan chức năng giải quyết đầy đủ hồ sơ, thủ tục, cấp phép mới được xây dựng.

Dư luận quan tâm, dự án Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu xây trái phép ở Nghệ An do ai tài trợ vốn.

Tờ Lao động Nghệ An dẫn lời Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên Lê Hồng Phòng cho biết, nguồn vốn xây dựng chùa là nguồn xã hội hóa, nhà tài trợ là 1 Tập đoàn lớn.

“Vì có con em địa phương cũng có quan hệ bên Tập đoàn này nên họ giúp đỡ. Tổng đầu tư xây dựng chùa gần 37 tỷ đồng, giai đoạn 1 đầu tư trên 23 tỷ. Chùa được xây dựng trên diện tích khoảng 6.000m2. Dự án gồm hạng mục: nhà đèn, nơi thờ tiên hiền, nhà tăng, nhà chuông, nhà trống, nhà bia, cổng tam quan… Đại diện chủ đầu tư là thầy Thích Thanh Nhiễm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, ông Lê Hồng Phong cho biết.

Trao đổi trên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay trước đây ở xã Thanh Yên có chùa Linh Sâm, nhân dân và các phật tử muốn phục dựng nhưng không có nguồn lực. Vừa qua có một số con em quê hương và doanh nghiệp kêu gọi xã hội hóa.

“Địa điểm đang xây chùa thì xã khẳng định là do xã quản lý, xây rồi mới biết chồng lấn lên phần khoanh vùng bảo vệ của khu di tích. Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo huyện đã xuống kiểm tra và yêu cầu đình chỉ. Phương án xử lý phải chờ Sở ngành chuyên môn. Còn việc công trình chưa có hồ sơ thủ tục đã xây dựng mà xã không hay biết, thì có kết luận sẽ xử lý luôn”, ông Nguyễn Văn Chiến nói.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, huyện giao xã khảo sát đất đai xây chùa nhưng xã nắm không chắc chắn.

Ông Bùi Hồng Chương, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết, tổng diện tích chùa Linh Sâm xây dựng chồng lấn sang đất của đền Hữu khoảng 2.000m2.

“Chùa Linh Sâm đã có từ lâu, tuy nhiên sau chiến tranh thì chùa bị tàn phá, chỉ còn lại dấu tích là bia đá. Sau khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đồng ý cho xây dựng lại chùa Linh Sâm thì UBND xã Thanh Yên giới thiệu địa điểm để xây dựng chùa. Tuy nhiên, do khu vực bảo vệ di tích quốc gia Đền Hữu đang trồng cây cối, không có mốc cắm nên xã không biết. Sau khi sự việc xảy ra, Sở TN&MT Nghệ An về đo đạc thì mới biết là xây chồng lên đất của Đền Hữu”, ông Chương nói và cho biết, hiện UBND xã Thanh Yên đình chỉ thi công dự án xây dựng chùa Linh Sâm do chưa đầy đủ hồ sơ thủ tục.