Chùa Hương Tích sẵn sàng cho ngày khai hội

Còn hơn 2 tuần nữa mới chính thức bước vào lễ khai hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh), song thời điểm này, rất đông người dân háo hức mong chờ ngày khai hội của ngôi chùa mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Chùa Hương Tích nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Theo đó, lễ hội chùa Hương Tích - Mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16/02 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ khai hội còn diễn ra nhiều trò chơi, cuộc thi hấp dẫn, như: đánh bóng chuyền, đấu vật, kéo co, soạn mâm ngũ quả dâng Phật...

Để đón tiếp, phục vụ du khách trong lễ khai hội cũng như suốt cả mùa lễ hội chùa Hương Tích 2024, huyện Can Lộc đã phối hợp Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tích cực chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ đã kiện toàn lại các phương tiện, nhân lực để phục vụ du khách.

Đồng hành cùng với các cấp, ngành, đoàn thể và ban quản lý khu du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ xe điện, cáp treo, bến thuyền... cũng đã kiện toàn lại các phương tiện, nhân lực để phục vụ du khách trong mùa lễ hội một cách tốt nhất.

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, tất cả các công tác chuẩn bị cho lễ hội như: an ninh, môi trường cảnh quan, giao thông, các cuộc thi, giải đấu thể thao, dịch vụ phục vụ du khách... đã được chúng tôi chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, chu đáo. Tất cả sẵn sàng cho lễ hội diễn ra an toàn, thành công”./.