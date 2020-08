Chủ tịch TP Yên Bái tử vong: Điểm những quan chức "ra đi" vội vã gây xôn xao

Chủ tịch UBND TP Yên Bái tử vong do nhồi máu cơ tim: Ông Hoàng Xuân Đán, chủ tịch UBND thành phố Yên Bái (Yên Bái), đã tử vong vào hồi 13h ngày 15/8, nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ. Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, ông Hoàng Xuân Đán là phó chủ tịch UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Từ tháng 4, ông được HĐND thành phố Yên Bái bầu giữ chức chủ tịch UBND thành phố Yên Bái. Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Nguyễn Việt Hùng đột tử: Ngày 5/8 đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình làm việc cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT có biểu hiện mệt và ngay lập tức đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Kạn cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Nguyễn Việt Hùng đã từ trần vào chiều 5/8. Ngày 8/8, Cơ quan điều tra cho rằng kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng thấy "TS Bùi Quang Tín (giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Ngân hàng TP HCM) trèo lan can"... xác định nạn nhân tử vong do tự ngã từ tầng 14. Với kết luận trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do "không có dấu hiệu tội phạm". Cơ quan điều tra xác định, trưa 5/4, ông Tín mang chai rượu vang đến nhà ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM) ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn. Sau cuộc nhâụ, TS Tín ngã lầu tử vong. Một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đột tử tại cơ quan: Ngày 15/11/2019, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận, ông Trần Ph. Th., cán bộ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã đột tử tại cơ quan. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, cán bộ, nhân viên UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đến cơ quan làm việc thì hoảng hốt phát hiện ông Th. đã tử vong trong phòng làm việc. Thứ trưởng GD-ĐT Lê Hải An rơi lầu tử vong: Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An ngã từ tầng cao trụ sở Bộ và qua đời vào sáng ngày 17/10/2019. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương bởi Thứ trưởng Bộ GDĐT được đánh là người trí tuệ, tình cảm, thông minh. Mới giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GDĐT được gần một năm nhưng ông Lê Hải An đã chứng minh được năng lực lãnh đạo điều hành khi phụ trách giáo dục đại học vốn kèm theo trách nhiệm rất nặng nề nhưng với kinh nghiệm giáo dục đại học nên Thứ trưởng nắm bắt và nhập cuộc rất nhanh. Phó Giám đốc Sở NN&PTNN Hà Nội nhảy lầu tự tử: Ngày 18/6/2019, ông Phạm Văn Khương (56 tuổi), Phó giám đốc sở Nông nghiệp Hà Nội đã rơi từ tầng cao của chung cư Vinaconex 1 xuống đất tử vong. Trước đó, ông Khương là Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Hà Nội. Ông Khương cũng là Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Hà Tây (cũ) từ tháng 8/2006 đến tháng 7/2008. Giám đốc Sở Khoa học Thanh Hóa đột tử do bệnh tim mạch: Ngày 28/8/2018, ông Lê Minh Thông (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa) cùng đoàn giám sát đi công tác ở các tỉnh phía Nam. Hai hôm sau, khi công việc kết thúc ở Tây Ninh, đoàn quay về nhà khách của Quốc hội ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM). Đến sáng 31/8, đoàn công tác bay chuyến bay về từ sáng. Riêng ông Thông ở nhà khách chờ đến 11h30 để bay chuyến về sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, ông Thông được phát hiện đã tử vong trong phòng nghỉ. Video: Long An: Tài xế 25 tuổi đột tử khi đang lái xe tải (Nguồn THDT)

