Chủ tịch TP. HCM trả lời việc khi nào nới lỏng giãn cách?

hi dịch diễn biến phức tạp, thành phố phải tiến hành các biện pháp hạn chế di chuyển, cách ly, sinh hoạt sản xuất, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Phan Văn Mãi, k hi dịch diễn biến phức tạp, thành phố phải tiến hành các biện pháp hạn chế di chuyển, cách ly, sinh hoạt sản xuất, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, kinh tế - xã hội của thành phố.

Về việc tại sao TP. HCM giãn cách kéo dài nhưng tình hình chưa cải thiện, ông Mãi cho rằng nguyên nhân khách quan là chủng Delta diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh nên việc ứng phó đôi lúc chưa kịp thời. Khi thành phố hiểu quy luật của chủng này và tiến hành biện pháp giãn cách và một số nơi làm kịp thời, triệt để thì tình hình có cải thiện.

Nguyên nhân chủ quan là ở một số địa bàn chưa làm nghiêm nên còn lây lan, hay hoạt động xét nghiệm ngăn nguồn lây nhiều nơi làm chưa tốt.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thành phố thực hiện giãn cách nghiêm và khẩn trương xét nghiệm, tìm F0, tách khỏi cộng đồng, ngăn nguồn lây và qua đó có diễn biến tốt.

Ông Mãi tin rằng nếu thực hiện các biện pháp này tập trung, quyết liệt, đồng bộ hơn thì thời gian sắp tới có thể cải thiện tình hình.

Về việc thành phố sẽ giãn cách đến lúc nào, ông Mãi cho biết thành phố sẽ còn giãn cách khi dịch còn diễn biến phức tạp. Việc này tùy thuộc vào tình hình dịch, do đó chưa thể có mốc thời gian cụ thể là 15/9 hay tháng 10 được.

Chủ tịch TP. HCM cũng cho biết, g iãn cách, xét nghiệm, điều trị, giảm tử vong, đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vắc xin là những hoạt động thành phố đang khẩn trương làm để đến ngày 15/9 có thể thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Nếu đến 15/9 đạt mục tiêu đó thì sau ngày này, TP. HCM sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách .

Người dân vùng xanh được đi chợ 1 lần/tuần

Về câu hỏi làm thế nào để kiểm soát ca nhiễm, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết thứ nhất, khi phát hiện F0 thì phải kịp thời xem xét điều trị. Khi có triệu chứng, người dân phải được sơ cấp cứu ngay để giảm tử vong và tập trung tiêm vắc xin để sau khoảng thời gian 14 ngày, người tiêm sẽ có kháng thể. Khi đó, người bệnh ít khả năng chuyển nặng và tỷ lệ tử vong sẽ giảm.

"Đó là việc thành phố đang tập trung làm để kiểm soát ca nhiễm, ngăn chuyển nặng và tử vong" - ông Mãi nói.

Về việc mở giãn cách, ông cho biết thành phố dựa trên nguyên tắc an toàn, an toàn đến đâu mở đến đó. Do đó, thời gian tới, người dân thành phố phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. Với sự chuẩn bị càng kỹ, thành phố sẽ theo tình hình thực tế để mở từng bước, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân và bảo vệ kinh tế - xã hội.

Ông Mãi cho biết thêm, từ nay đến 15/9, TP.HCM sẽ tiếp tục các biện pháp như từ 23/8 đến nay. Tuy nhiên, có 2 điều chỉnh. Thứ nhất, hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng được mở đến xã phường thị trấn. Ở vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ. Ở vùng xanh, người dân có thể đi chợ 1 lần/tuần và khuyến khích người đã tiêm vắc xin, có kháng thể nên là người đi chợ.