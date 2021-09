Dân hỏi… Chủ tịch Phan Văn Mãi trả lời về định hướng của TP.HCM sau 15/9

20h05: Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ những suy nghĩ khi nhận nhiệm vụ là Chủ tịch thành phố trong bối cảnh TP gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

“Khi đó tôi hứa sẽ đem hết sức mình cùng tập thể, ủy ban, trước hết làm sao phòng, chống dịch cho hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm tử vong, chăm lo an sinh cho người dân.

Khi thực hiện các biện pháp khẩn trương đó, tôi cùng các ngành chức năng, chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch bài bản hơn thích ứng cho thành phố (TP) trong điều kiện có dịch cũng như phục hồi các điều kiện kinh tế xã hội. Đó cũng là lời hứa của tôi trước cử tri, Hội đồng nhân dân TP.

Còn về lâu dài, tôi hiểu TP.HCM có vị trí rất quan trọng nên làm sao phải có chiến lược phát triển TP xứng tầm, sau khi dịch cải thiện sẽ có thảo luận để có chiến lược bài bản, huy động các nguồn lực cho sự phát triển của TP” – Chủ tịch TP.HCM nói.

Ông Lê Quang Tự Do: Rất nhiều người khi nghe tin tân Chủ tịch TP.HCM sẽ trả lời trực tiếp đã gửi rất nhiều câu hỏi. Trong đó có câu hỏi: Bao giờ TP.HCM nới lỏng giãn cách?

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Chính Phủ có Nghị quyết đề ra đến 15/9, TP.HCM phải kiểm soát được dịch bệnh, chúng tôi đang tập trung thực hiện mục tiêu này. Giãn cách là một trong những hoạt động để xét nghiệm phát hiện F0 tách ra khỏi cộng đồng, tiến hành điều trị F0, thực hiện giảm tử vong, đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vắc xin. Đây là tất cả các hoạt động, TP đang tập trung làm để đến này 15/9 mình có thể thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh. Sau 15/9 sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách. TP sẽ có sự đánh giá lại, chuẩn bị các phương án.

Ông Lê Quang Tự Do: Nhiều người muốn biết vấn đề cụ thể hơn thưa anh! Như anh Mãi nói, chúng tôi cũng hiểu, nới lỏng là bắt buộc phải làm không thể kéo dài, bây giờ có thể chưa có kế hoạch chính thức nhưng có định hướng, mốc thời gian như thế nào để người dân có thể hình dung về nới lỏng giãn cách.

20h20:

MC Quyền Linh: Nếu như nới lỏng sau 15/9 sẽ có những biện pháp nào để đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho người dân, giảm ca tử vong?

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Đây là một câu hỏi, chúng ta có thể quyết định nới lỏng giãn cách nhưng nếu không đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân, tính mạng của người dân thì việc giãn cách đó không có ý nghĩa, không đúng như mong muốn. Do đó, chúng ta phải giãn cách theo nguyên tắc an toàn. Muốn vậy, chúng ta phải có những bước chuẩn bị như tôi đã nói.

Khi phát hiện F0, chúng ta phải kịp thời chăm sóc, điều trị, tiếp cận sớm với thuốc. Khi có triệu chứng chuyển nặng phải được sơ cấp cứu ngay, chuyển điều trị ngay để giảm tử vong. Tập trung tiêm vắc xin để sau khoảng thời gian nhất định sẽ có kháng thể. Khi có kháng thể rồi bị nhiễm khả năng chuyển nặng, tử vong sẽ ít đi.

Trong thời gian sắp tới, chúng ta phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. Tùy theo tình hình dịch bệnh sẽ nới lỏng, thắt chặt các biện pháp giãn cách. Do đó phải có sự chuẩn bị chứ không phải chúng ta mở một cách không có nguyên tắc. Sự chuẩn bị càng kỹ theo tình hình, chúng ta mở từng bước phù hợp sẽ an toàn, bảo đảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân và có thể phát triển các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp.