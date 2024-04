Bắt kẻ núp bóng nhân viên bảo vệ, trốn truy nã gần 20 năm

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng Đào Thanh Tùng (SN 1974, HKTT: số 9 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Đối tượng Đào Thanh Tùng.

Theo hồ sơ, năm 2004, đối tượng Đào Thanh Tùng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 25/10/2006, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 08/11/2006, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã đối tương.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Tùng sử dụng tên giả là Quang và xin làm bảo vệ tại một tòa nhà trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM. Ngày 14/4/2024, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng Tùng. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.