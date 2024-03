2 kẻ vung mã tấu chém ôtô và những côn đồ nhận kết đắng

Tài xế taxi bị đánh tử vong: Chiều 4/3, trên tuyến đường ven hồ, đoạn cuối phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Tài xế taxi bị 2 người đi trên xe máy hành hung dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Sau khi nhập viện khoảng 1 ngày, nạn nhân đã qua đời. 2 kẻ vung mã tấu chém ô tô trên quốc lộ 55 khai vì "chứng tỏ bản thân": Ngày 4/3, Công an xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã triệu tập các thanh thiếu niên có liên quan đến vụ vung mã tấu chém vào xe ô tô tại Km105+700 quốc lộ 55 xảy ra chiều 3/3. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Trong đó, Đ.H.L. (17 tuổi, trú tại xã Đa Mi) chính là người dùng mã tấu chém vào kính chiếu hậu của ô tô với mục đích để "chứng tỏ bản thân". Nam thanh niên chém rách lốp xe buýt: Ngày 28/2, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991) trú tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, Hà Nội để điều tra về tội Hủy hoại tài sản. Đức khai nhận, do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển ô tô của mình chặn trước đầu xe buýt, rồi cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa và chém vào kính chắn gió và lốp xe phía trước bên trái làm hư hỏng tài sản. Hai người đi xe máy lên đường cấm, hành hung tài xế ô tô: Chiều 25/2, Trần Văn H. (38 tuổi) lái xe máy chở theo Trịnh T. (44 tuổi) cùng trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lên đường Vành đai 2. Sau đó T. và H. xảy ra xích mích với chị N.P.T.A lái ô tô trên đường Vành đai 2, hướng từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Đến khu vực đối diện khu đô thị Times City, H. lái xe máy lạng lách, tạt đầu ô tô của chị T.A, sau đó đập vào xe và chửi bới. H. sau đó tiếp tục lái xe chở T. chạy trên đường Vành đai 2 và gây sự với 2 nam thanh niên trong ô tô khác. Bị gây sự và tác động, hai người trên ô tô đã xuống xe và xảy ra xô xát với H. và T. Khởi tố 3 đối tượng hành hung tài xế xe khách: Ngày 12/8/2023, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố bị can với Trần Văn Khe, (SN 1972), T.T.D, (SN 2007) cùng trú Cẩm Phả, Quảng Ninh; Nguyễn Anh Ngọc (SN 1999, trú TP Thái Bình, Thái Bình) và Đào Việt Long (SN 1990, trú Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên thừa nhận đã chặn, tấn công tài xế xe BKS 17B-02123 tại chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long). Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải (Thái Bình) và đe doạ hành hung tài xế. Đậu xe trước nhà dân, tài xế bị hành hung nhập viện: Tối 9/8/2023, anh Đ.X.C (tài xế xe tải) điều khiển xe ô tô tải đến giao hàng cho một tiệm tạp hóa trên đường N2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi tới nơi, anh C. đậu xe trước nhà của Lê Văn Thanh (thường gọi là “Thanh ve chai”, SN 1973, ngụ Bình Dương) để đưa hàng hóa xuống. Lúc này vợ chồng Thanh vừa về, thấy xe chắn lối đi nên đã chửi bới tài xế. Thanh, còn cùng một số người dân gần đó dùng gậy kim loại, cây gỗ đuổi đánh anh C khiến anh này bị thương ở vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa) Nhắc nhở khách, tài xế taxi bị đánh: Ngày 7/10/2022, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã truy bắt được Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, quê Thái Bình). Đêm 23/6/2021, anh N.V.T là tài xế taxi đến đón khách tại một quán ăn trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, trong đó có Nguyễn Chí Hiếu. Khi lên xe, Hiếu ngồi ghế trước bên phụ và gác chân lên táp lô nên anh T. nhắc nhở thì đối tượng nổi giận và liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi tài xế. Sau đó, anh T. dừng vào lề đường thì Hiếu kéo phanh tay, dùng tay chân đánh liên tục vào đầu, mặt tài xế taxi. Kết quả giám định xác định tỉ lệ tổn thương do thương tích của anh T. là 8%. >>> Xem thêm video: Phú Yên: Điều tra xử lý nghiêm việc hành hung bác sĩ tại bệnh viện . Nguồn: ĐTHĐT.

Tài xế taxi bị đánh tử vong: Chiều 4/3, trên tuyến đường ven hồ, đoạn cuối phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Tài xế taxi bị 2 người đi trên xe máy hành hung dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Sau khi nhập viện khoảng 1 ngày, nạn nhân đã qua đời. 2 kẻ vung mã tấu chém ô tô trên quốc lộ 55 khai vì "chứng tỏ bản thân": Ngày 4/3, Công an xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã triệu tập các thanh thiếu niên có liên quan đến vụ vung mã tấu chém vào xe ô tô tại Km105+700 quốc lộ 55 xảy ra chiều 3/3. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Trong đó, Đ.H.L. (17 tuổi, trú tại xã Đa Mi) chính là người dùng mã tấu chém vào kính chiếu hậu của ô tô với mục đích để "chứng tỏ bản thân". Nam thanh niên chém rách lốp xe buýt: Ngày 28/2, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991) trú tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, Hà Nội để điều tra về tội Hủy hoại tài sản. Đức khai nhận, do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển ô tô của mình chặn trước đầu xe buýt, rồi cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa và chém vào kính chắn gió và lốp xe phía trước bên trái làm hư hỏng tài sản. Hai người đi xe máy lên đường cấm, hành hung tài xế ô tô: Chiều 25/2, Trần Văn H. (38 tuổi) lái xe máy chở theo Trịnh T. (44 tuổi) cùng trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lên đường Vành đai 2. Sau đó T. và H. xảy ra xích mích với chị N.P.T.A lái ô tô trên đường Vành đai 2, hướng từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Đến khu vực đối diện khu đô thị Times City, H. lái xe máy lạng lách, tạt đầu ô tô của chị T.A, sau đó đập vào xe và chửi bới. H. sau đó tiếp tục lái xe chở T. chạy trên đường Vành đai 2 và gây sự với 2 nam thanh niên trong ô tô khác. Bị gây sự và tác động, hai người trên ô tô đã xuống xe và xảy ra xô xát với H. và T. Khởi tố 3 đối tượng hành hung tài xế xe khách: Ngày 12/8/2023, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố bị can với Trần Văn Khe, (SN 1972), T.T.D, (SN 2007) cùng trú Cẩm Phả, Quảng Ninh; Nguyễn Anh Ngọc (SN 1999, trú TP Thái Bình, Thái Bình) và Đào Việt Long (SN 1990, trú Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên thừa nhận đã chặn, tấn công tài xế xe BKS 17B-02123 tại chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long). Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải (Thái Bình) và đe doạ hành hung tài xế. Đậu xe trước nhà dân, tài xế bị hành hung nhập viện: Tối 9/8/2023, anh Đ.X.C (tài xế xe tải) điều khiển xe ô tô tải đến giao hàng cho một tiệm tạp hóa trên đường N2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi tới nơi, anh C. đậu xe trước nhà của Lê Văn Thanh (thường gọi là “Thanh ve chai”, SN 1973, ngụ Bình Dương) để đưa hàng hóa xuống. Lúc này vợ chồng Thanh vừa về, thấy xe chắn lối đi nên đã chửi bới tài xế. Thanh, còn cùng một số người dân gần đó dùng gậy kim loại, cây gỗ đuổi đánh anh C khiến anh này bị thương ở vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa) Nhắc nhở khách, tài xế taxi bị đánh: Ngày 7/10/2022, Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã truy bắt được Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, quê Thái Bình). Đêm 23/6/2021, anh N.V.T là tài xế taxi đến đón khách tại một quán ăn trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, trong đó có Nguyễn Chí Hiếu. Khi lên xe, Hiếu ngồi ghế trước bên phụ và gác chân lên táp lô nên anh T. nhắc nhở thì đối tượng nổi giận và liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi tài xế. Sau đó, anh T. dừng vào lề đường thì Hiếu kéo phanh tay, dùng tay chân đánh liên tục vào đầu, mặt tài xế taxi. Kết quả giám định xác định tỉ lệ tổn thương do thương tích của anh T. là 8%. >>> Xem thêm video: Phú Yên: Điều tra xử lý nghiêm việc hành hung bác sĩ tại bệnh viện . Nguồn: ĐTHĐT.