Bí ẩn dưới đống tro tàn tố hung thủ âm mưu thâm độc

Theo hồ sơ vụ án, nhà bà Nguyễn Thị D. (SN 1975, trú tại xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng) bất ngờ bùng cháy vào rạng sáng 6/4/2022. Khi đám cháy xảy ra, trong nhà có vợ chồng bà D. và đứa cháu nhỏ đang ngủ. Rất may, sự việc được phát hiện kịp thời nên cả 3 người kịp chạy ra ngoài. Hỏa hoạn đã "liếm" sạch ngôi nhà, tất cả chỉ còn lại là những đám tro tàn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận được tin báo, Công an xã Lý Bôn lập tức có mặt tại hiện trường. Khi lật những đám tro đen muội, khét lẹt, Công an xã Lý Bôn bất ngờ phát hiện nhiều miếng nhựa cháy dở. Những miếng nhựa này dường như là phần còn sót của một chiếc can. Sát đám cháy, phía ngoài sân nhà bà D. xuất hiện vết bánh xe máy in sâu. Khi mở rộng ra cổng, công an cũng tìm thấy vết bánh xe. Đặc biệt, những vết hằn này dính cả tro tàn, có hướng đi từ nhà bà D. về tỉnh Hà Giang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi xác minh thông tin, phía gia đình nạn nhân và những người dân xung quanh đều khẳng định vào thời điểm đám cháy xảy ra, không có ai ở đây đi xe máy đến hiện trường. Những bất thường tại hiện trường đám cháy được Công an xã Lý Bôn báo cáo về Công an huyện Bảo Lâm. Khi tiếp cận, Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục phát hiện ra nhiều mẩu nhựa xung quanh nhà bà D, phía sân có một đoạn dây thừng cháy dở. Khi thu thập mẫu nước, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy trong nước có thành phần của xăng. Đến lúc này, giả thuyết về một vụ phóng hỏa đã được hình thành. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo thông tin của người dân, gia đình bà D. sống ở đây rất nhiều năm, về cơ bản là không có nhiều điều tiếng. Hàng ngày, vợ chồng ông bà D. chỉ đi nương, rẫy, chưa từng làm những công việc khác có thể dẫn tới mâu thuẫn, thù hằn. Các điều tra viên đã đưa ra một loạt giả thuyết, đầu tiên là vụ cháy xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc; thứ hai là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tình cảm và cuối cùng là đối tượng phóng hỏa với mục đích giết người để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau quá trình xác minh, chỉ còn một nghi vấn duy nhất, đó là đám cháy liên quan đến những mâu thuẫn tình cảm, cá nhân. Hàng loạt đối tượng cộm cán, tha tù, cờ bạc, hành nghề tín dụng trên địa bàn đều được công an đưa vào tầm ngắm. Đáng lưu ý là tại xóm Khuổi Vin có đối tượng thường xuyên say rượu, trước đây đã đốt bếp nhà hàng xóm. Tuy nhiên, khi được gọi hỏi, tất cả những thông tin về hành trình, di biến động trong thời điểm vụ án xảy ra được người này cung cấp đều đúng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ dấu vết xăng, can nhựa, sợi dây cháy dở được thu thập, các điều tra viên khẳng định, nghi phạm đã có kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng khi gây án, việc gia đình bà D. thoát nạn hoàn toàn là may mắn. Giữa lúc mọi thông tin đều chưa có manh mối, bất ngờ xuất hiện tin báo về một người đàn ông lạ mặt. Người này trước khi vụ án xảy ra đã đi xe máy đến Khuổi Vin để hỏi về một cô gái tên H., nhưng không ai biết H. là ai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Không từ bỏ, người đàn ông ấy tìm ra cả xã để hỏi thông tin. Tuy nhiên, trên giấy tờ cũng không có cô gái nào tên H. Các điều tra viên tiếp tục xác minh thì phát hiện bà D có cô con gái tên H. Chị này đã lấy chồng và cắt khẩu khỏi địa phương, chính vì thế, nhiều người ở Khuổi Vin không biết. Đến lúc này, mọi nghi vấn được hướng về những mối quan hệ cá nhân của chị H. Thông tin mà công an thu thập được cho thấy, trước đây H. có đi làm ăn xa, tận Tây Nguyên. Ở đây, H. có quen và nảy sinh tình cảm với một thanh niên tên Nông Văn Sùng (SN 1985, trú tại Gia Lai). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến khoảng năm 2021, chị H. rời Gia Lai quay trở lại Cao Bằng và cắt đứt liên lạc với Sùng. Qua miêu tả, nhận dạng cùng với những thông tin khác thu thập được, Công an tỉnh Cao Bằng xác định Sùng chính là người đã tìm về Khuổi Vin nhiều lần để tìm chị H. nhưng không gặp. Lúc này, Sùng là nghi phạm số 1 liên quan đến vụ cháy tại nhà bà D. Xác định được nghi phạm, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng tổ chức truy tìm đối tượng. Khi Sùng đang bắt xe khách để quay trở lại Gia Lai thì bị phát hiện, khống chế. Tại cơ quan công an, Sùng khai nhận, vào năm 2020 có gặp gỡ chị H. và hai người nảy sinh tình cảm. Đến khoảng năm 2021, chị H. rời Gia Lai về quê, kể từ đó mọi liên lạc cũng bị chị này chủ động cắt đứt. Lúc này, Sùng nghĩ tới việc từng mua quà cáp cho chị H, chưa kể, trong quá trình quen nhau, chị H. mượn của đối tượng 10 triệu đồng, nhưng chưa trả. Từ đây, trong lòng Sùng nảy sinh sự thù tức. Sùng nhiều lần về Cao Bằng tìm nhưng không gặp được chị H. Biết được địa chỉ nhà mẹ đẻ chị H, Sùng quyết định trả thù. Ngày 30/2/2022, Sùng bắt xe từ Gia Lai về Cao Bằng tìm chị H nhưng không gặp. Đến ngày 5/4 Sùng đi từ tỉnh Bắc Kạn sang Bảo Lâm (Cao Bằng) rồi chuẩn bị can xăng, dây thừng, dây sắt với ý định đốt nhà bố mẹ chị H. Rạng sáng 6/4, Sùng tìm tới nhà bà D, biết mọi người đang ngủ, gã đàn ông này đổ xăng rồi phóng hỏa, thiêu rụi cả căn nhà. Tại phiên tòa xét xử vụ án, căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Sùng 15 năm tù về tội "Giết người" và 5 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.

