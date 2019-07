Ảnh: Toàn cảnh xe "điên" gây tai nạn rồi bỏ chạy

Mới đây, cơ quan công an huyện Quốc Oai đã thông tin toàn bộ về vụ việc tài xế xe ô tô "điên" gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. (Ảnh: Infonet) Theo đó, vào khoảng 15h35 ngày 17/7, chiếc xe ô tô mang BKS 30E-180.54 do anh Vũ Văn Thắng (SN 1981, trú tại ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển di chuyển trên đường Kinh tế phía Nam Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xảy ra tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Infonet) Cụ thể, khi đến đoạn đường trên chiếc xe ô tô mang BKS 30E-180.54 bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải 29H-116.87 do anh Nguyễn Thành Cảnh (SN 1989 trú Thanh Lãm, xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển. (Ảnh: Tiền Phong) Sau đó, chiếc xe tải đã bị mất lái đâm tiếp vào chiếc taxi Hải Anh mang BKS 29A-121.02 do anh Lê Anh Tâm (SN 1980, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đang chạy cùng chiều. (Ảnh: Infonet) Không dừng lại ở đó, tài xế Thắng tiếp tục điều khiển ô tô 30E-180.54 di chuyển bỏ chạy về hướng quận Hà Đông thì va chạm tiếp với xe mô tô mang BKS 29V6-6690 do ông Nguyễn Tiến Thuận (SN 1958, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển. (Ảnh: Infonet) Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế Thắng tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy về khu vực phường Mậu Lương, quận Hà Đông. (Ảnh: Infonet) Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã được triển khai để truy bắt chiếc xe ô tô 30E-180.54. (Ảnh: Infonet) Đến tối cùng ngày (17/7), tài xế Vũ Văn Thắng đã đến trụ sở Công an huyện Thanh Oai trình diện. (Ảnh: Infonet) Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thanh Oai điều tra, thụ lý giải quyết. (Ảnh: Infonet) Rất đông người dân đến theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Infonet)

