Chồng chém vợ ở Thanh Hóa: "Hôn nhân không hạnh phúc nên giải thoát cho nhau"

Ngày 22/7, Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết đang xác minh, làm rõ vụ chồng chém vợ tại nơi làm việc do ghen tuông. Theo thông tin ban đầu, do ghen tuông nên chị Trịnh Thị Hoa L. (SN 1988, trú tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị chồng là Nguyễn Văn Th. (ở khu 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) chém nhiều nhát gây thương tích vào tối 7/7. Hậu quả chị L. bị đa chấn thương, vùng mặt, tay chân phải khâu hàng chục mũi.