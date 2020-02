Chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang": Công an vào cuộc

Mới đây, hàng loạt quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay, miễn hỏi” đã gây chú ý dư luận ở thời điểm dịch corona đang diễn biến phức tạp. Ngày 3/2 trao đổi với PV, ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các nhà thuốc tại đây. "Chúng tôi đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, tường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật”, ông Kiên nói. Đồng thời, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo, những trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, hành động này là hành động vô đạo đức. Hành động cố tình găm hàng, đầu cơ hàng không bán cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ kiểm tra những trường hợp cố tình như vậy. Ông Chu Xuân Kiên cho hay, mấy hôm nay, có một số trường hợp kinh doanh thuốc tại đây lên Facebook kêu gọi không nhập hàng, bán khẩu trang trên hội nhóm chúng tôi đang phối hợp với công an để kiểm tra, xem xét. Trường hợp nặng chúng tôi sẽ kiến nghị khởi tố hình sự", ông nói Kiên nói. Theo ghi nhận của PV, trưa ngày 3/2, nhiều quầy thuốc ở các tầng 1,2,3 đều đồng loạt treo biển hiệu với nội dung không bán khẩu trang, nước rửa tay "xin miễn hỏi". Trước đó vào ngày 31/1, hàng trăm người chen nhau đến chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội mua khẩu trang, mặc dù mức giá mặt hàng này đã bị tiểu thương đẩy lên cao hơn so với thông thường, tạo nên cảnh chen lấn, xô đẩy chưa từng có tại đây. Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong 2 ngày 1-2/2, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã xử phạt 85 trường hợp vi phạm về tăng giá bán khẩu trang quá mức với tổng số tiền xử phạt 88,7 triệu đồng. Một hiệu thuốc đề biển không bán khẩu trang mà không nêu rõ lý do. Tương tự một hiệu thuốc khác cũng đề biển như vậy khiến dư luận khó hiểu. Dư luận đặt câu hỏi, do giá khẩu trang cao hay do thiếu nguồn nhập mà các hiệu thuốc không bán mặt hàng này giữa thời điểm dịch corona đang diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến cho rằng, đăng sau việc các hiệu thuốc không bán khẩu trang dù nguyên nhân gì cũng là hành vi bỏ mặc khách hàng ở thời điểm mặt hàng này đang được người dân đặc biệt quan tâm. Video Chợ thuốc lớn nhất Hà Nội đặt biển "không bán khẩu trang y tế, miễn hỏi" - Nguồn: Vietnamnet

