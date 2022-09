Chở thi thể nhân tình đi đầu thú: Tội giết người…có giảm nhẹ?

Sát hại nhân tình do bị yêu cầu ly hôn vợ



Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7 – nghi phạm sát hại nhân tình rồi chở thi thể ra tự thú) cùng vật chứng cho Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “ giết người ” theo thẩm quyền.

Khoảng 5h ngày 19/9, Công an phường Tân Thuận Tây (quận 7, TPHCM) tiếp nhận đối tượng Đỗ Tấn Lộc (sinh năm 1990, trú tại quận 7) đến tự thú về việc giết chị T.T.Q (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Trà Vinh). Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 7 đã chuyển tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Lộc tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu cho thấy, dù có vợ và 2 con nhưng Đỗ Tấn Lộc có quan hệ tình cảm với chị T.T.Q., con chủ tiệm vàng ở Trà Vinh. Lúc 14h00 ngày 18/9, Lộc và chị Q. hẹn nhau tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để Lộc chở Q. đi làm răng.

Trên đường đi, do Q. yêu cầu Lộc phải làm ngay thủ tục ly hôn với vợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Khi Lộc và Q. đang giằng co thì từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm, cán dao bằng nhựa). Lộc cầm dao đâm trúng cổ chị Q gây thương tích.

Cả 2 tiếp tục giằng co một lúc thì Lộc thấy Q. nằm bất động nên lái xe chạy đến nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Được sự động viên của gia đình nên Lộc tự lái xe chở theo thi thể của chị T.T.Q đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 để tự thú về hành vi giết người.

Trong xe 7 chỗ, ngoài chiếc túi xách đen chứa thi thể chị Q, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 con dao gãy lìa lưỡi, hơn 861 triệu đồng, 31 vòng kim loại bằng vàng, 6 nhẫn vàng, 8 lắc vàng, 4 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 42 hột cầu kim loại bằng vàng, 2 nhẫn kiểu bằng vàng đính đá, 2 mặt dây chuyền vàng, 20 nhẫn trơn bằng vàng, 3 mảnh kim loại bằng vàng. Qua xác minh đây là số vàng mà khách gửi tại tiệm vàng nhà chị Q và chị Q đã mang theo toàn bộ số vàng này theo Lộc.

Tự thú có được giảm nhẹ tội danh?

Trao đổi với PV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, với hành vi giết người rồi chở xác nạn nhân đến trụ sở cơ quan công an đầu thú như thông tin ban đầu, Lộc có thể sẽ bị xử lý về tội giết người.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy lời khai của đối tượng là đúng, đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân, do mâu thuẫn đã sát hại nạn nhân, lời khai của đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân, phù hợp với không khí gây án, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chiếc ô tô Lộc chở thi thể nạn nhân đến trụ sở Công an tự thú

Luật sư Cường cho rằng, điều đáng chú ý trong vụ án này là mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân là mối quan hệ tình cảm yêu đương, quan hệ yêu đương này là vi phạm hôn nhân một vợ một chồng, thiếu chung thủy. Đây là yếu tố để xác định tính chất của sự việc, đánh giá nhận thức, đạo đức của người gây án, là một trong những căn cứ để quyết định định hình phạt.

Theo luật sư Cường, thông thường, khi nóng giận, ghen tuông người ta sẽ thiếu kiểm soát cảm xúc, có những hành vi côn đồ. Tuy nhiên sau khi cơn nóng giận qua đi, sự việc nghiêm trọng xảy ra, người thực hiện hành vi có thể sẽ sợ hãi mà bỏ trốn để tránh trách nhiệm. Cũng có những trường hợp sau khi sự việc xảy ra, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai phạm, sẵn sàng đối mặt với sự thật, chấp nhận chịu trách nhiệm pháp lý nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Khi sự việc chưa bị phát giác mà đối tượng gây án đã tự mình thừa nhận hành vi, tự mình khai báo với cơ quan chức năng, đây là tình tiết có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, hành vi này được xác định là tự thú. Tuy nhiên, dù có được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, hành vi của đối tượng cũng là vi phạm đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật, rất đáng lên án vì đã tước đoạt tính mạng của người khác. Bởi vậy, nếu bị xử lý về tội giết người, đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke: