Chở khách lúc rạng sáng, một lái xe ôm bị sát hại dã man

Sáng 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ một vụ án giết lái xe ôm xảy ra rạng sáng cùng ngày tại đường Y Moal, phường Tân Lợi. Lực lượng Công an cũng đã cử hàng chục trinh sát truy bắt nghi phạm.



Thông tin ban đầu vụ án, vào khoảng 4h rạng sáng 12/11, ông Nguyễn Văn Đông (55 tuổi, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hành nghề xe ôm tại TP Buôn Ma Thuột) nhận chở một khách nam.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CAND

Đối tượng này yêu cầu lái xe ôm chở đến hẻm 327 đường Y Moal, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để gặp người quen.

Tại khu vực này vắng người qua lại nên khi lưu thông đến đây, đối tượng ngồi sau đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ông Đông. Bị đâm, ông Nguyễn Văn Đông đã hô hoán kêu cứu và bỏ chạy cách hiện trường khoảng 20 mét thì bị gục xuống. Sợ bị phát hiện, nghi phạm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiệnh trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân khu vực về sự việc, Công an phường Tân Lợi đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng nam tài xế xe ôm đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Đáng chú ý, trên nạn nhân tử vong với 10 vết đâm trên cơ thể . Nạn nhân mặc đồ Grab nhưng qua kiểm tra không phải tài xế của hãng này.

Hiện, công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

