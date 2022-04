Chiêm ngưỡng mực nhảy Vũng Áng món ngon nức tiếng ở Hà Tĩnh

Đến hẹn lại lên, cứ vào độ tháng 3 trở đi món ngon nức tiếng mực nhảy Vũng Áng ở xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh lại trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa khi có dịp ghé về quê hương Hà Tĩnh. Những con mực nhảy tươi sống được thợ câu lành nghề bắt trong đêm ngoài khơi biển Vũng Áng. Sau đó chúng được chuyển về trong các âu nuôi của các chủ nhà hàng đợi thực khách đến thưởng thức. Mực nhảy Vũng Áng sau khi được vớt lên khỏi âu nuôi tất cả đều tươi sống, sạch sẽ, nhảy tanh tách, thân hình nhấp nháy. Có lẽ do vậy mà tên gọi mực nhảy được bắt nguồn từ hình dáng những chú mực tươi ngon này. Theo tiết lộ từ chủ nhà bè Hùng Xuân cho biết thì có nhiều cách chế biến mực nhảy nhưng thông dụng nhất vẫn là mực để nguyên con vớt lên từ âu nuôi rửa sạch cho vào chảo luộc ngay. Hoặc là làm món gỏi mực ngon ngọt với gia vị đi kèm là mù tạt, nước mắm gừng, kẹp lá lốt. Về Hà Tĩnh thưởng thức món mực nhảy tươi ngon bên bờ biển trong xanh thơ mộng, ngắm những gam màu phát triển tươi mới giữa trái tim KKT Vũng Áng sẽ đem đến du khách những trải nghiệm khó quên. Anh Nguyễn Văn Thường một du khách đến từ Nghệ An cho rằng "dù bản thân đã đi nhiều nơi, ăn nhiều loại mực song không nơi nào mà mực ngon như ở Vũng Áng". Hiện khu vực kinh doanh mực nhảy Vũng Áng có 18 chủ nhà bè, mặc dù mới bước vào đầu mùa mực nhảy nhưng du khách đã về thưởng thức khá đông. Mực nhảy tươi sống được vớt lên từ lồng nuôi rửa sạch để nguyên con đem luộc hoặc hấp bia ăn tươi ngon hấp dẫn khó quên. Theo chủ nhà bè Hùng Xuân do mới bước vào đầu mùa nên mực nhảy còn hiếm, 1kg mực giá dao động từ 600 đến 700 ngàn đồng.

