Chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt

Chiều 5/8/2023, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (SN 1970, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Nin h) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi Lan bị bắt, Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Lan đã chuyển cho Trí. Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Tại Cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.

Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo, pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt…

Trước đó, báo chí đưa tin, nhiều tháng qua, một số hội doanh nghiệp tại TP HCM đã không thể liên lạc với ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holdings.

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, từng làm lãnh đạo cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Bến Thành Tourist và CTCP Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings. Ngoài vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, ông Trí còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông.

Ông Nguyễn Cao Trí là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, cũng từng thành viên Hội đồng quản trị SaigonBank nhiệm kỳ 2019-2024 và là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella và loạt bất động sản khủng.

Tháng trước, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) cho biết, ông Nguyễn Cao Trí là Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tuy nhiên, ông Trí đã không sinh hoạt từ đầu năm đến nay và hiện phía HUBA điện thoại cũng không liên lạc được với ông Trí.

Tương tự, dù hiện tại ông Nguyễn Cao Trí vẫn giữ vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1, TP HCM nhưng hội này cũng đã mất liên lạc với ông Trí từ nhiều tháng qua. Đại diện Hội Doanh nghiệp quận 1 cho biết, từ ngày 15/1/2023, hội không thể liên hệ với ông Trí. Hiện Hội vẫn đang chờ thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng liên quan đến ông Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng là Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang. Tuy nhiên, mới đây Hội đồng trường đã kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Bùi Thị Vân Anh (vợ ông Nguyễn Cao Trí) thay cho ông Nguyễn Cao Trí.

Tháng 1/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng bất ngờ công bố ông Nguyễn Cao Trí, thành viên hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019 - 2024, "đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023".

Trước đó, ngày 5/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phát đi văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho... đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Nguyễn Cao Trí cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an về việc phối hợp thực hiện yêu cầu điều tra vụ án từ tháng 3/2023.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023. Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, nơi ở hiện nay phường 9, quận 3, TP HCM); là cá nhân có liên quan đến vụ án về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra. Sở Tư pháp đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện.

