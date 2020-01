Phòng chống dịch virus corona: Lễ hội đều phải xin phép trước khi khai mạc

WHO vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của virus corona bên ngoài Trung Quốc và cho rằng đây là “sự bùng phát chưa từng có tiền lệ”. Cảnh báo khẩn cấp toàn cầu trên được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế (IHR) hôm 30/1, theo giờ Geveva.



Theo số liệu cập nhật đến 17h30 ngày 30/1, của Bộ Y tế, số người mắc nCoV trên thế giới là 7 822 trường hợp, 170 tử vong. Tại Việt Nam, số người nhiễm nCoV là 5 trường hợp, trong đó 2 công dân Trung Quốc được điều trị tại BV Chợ Rẫy (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về. Một ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp và sự nguy hiểm của dịch bệnh, ngày 29/1, Ban Bí thư đã có công văn số 79-CV/TW gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do virus corona gây ra. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công...

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bình tĩnh, kiên quyết xử lý dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) chiều 30/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình bùng phát dịch là rất nhanh, nghiêm trọng. Việt Nam đã chủ động, có chủ trương, biện pháp sớm và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

“Tất cả chúng ta phải bình tĩnh, kiên quyết xử lý để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân”, Thủ tướng nói và yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương đều phải có phương án cụ thể, cương quyết để sẵn sàng ứng phó khi có ca nhiễm xuất hiện ở các địa phương. Cần đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh dịch nCoV lây lan diện rộng ở Việt Nam.

Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch nCoV thường xuyên báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp đồng bộ quyết liệt để ngăn chặn có hiệu quả dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh một số giải pháp như cấm hẳn đi lại ở đường mòn, lối mở. Dừng việc đưa người Việt Nam sang Trung Quốc lao động trong lúc có dịch. Bộ Ngoại giao có phương án sơ tán công dân khi cần thiết. Tạm ngừng các hoạt động đưa tour du lịch qua lại giữa hai bên. Ngành hàng không không đưa, đón máy bay từ các điểm có dịch đến Việt Nam và ngược lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ khuyến nghị mọi người dân đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Ảnh: VGP

Ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, trừ visa công vụ, không khuyến khích giao thương, buôn bán, qua lại cửa khẩu trong lúc này. Khuyến cáo hạn chế đến Trung Quốc trừ trường hợp đặc biệt. Có biện pháp kiểm soát y tế tại các cửa khẩu. Ngành y tế theo dõi sát sao sức khỏe công dân, lưu học sinh, khách du lịch từ Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 15 ngày với tinh thần hạn chế đi lại.

Các cấp, các ngành liên quan, các địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tại địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban trên tinh thần chủ động, “4 tại chỗ”.

Hạn chế tập trung đông người, hạn chế các lễ hội và khi chưa khai mạc đều phải xin ý kiến về việc có cần thiết hay không.

Hiện học sinh chưa nghỉ học nhưng ngành giáo dục, các trường học phải khuyến nghị học sinh đeo khẩu trang. Việc bắt buộc đeo khẩu trang trên phạm vi cả nước chưa thực hiện ngay nhưng Chính phủ khuyến nghị mọi người dân đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Công tác truyền thông, phải tập trung làm tốt và hiệu quả hơn, không gây hoang mang nhưng làm cho người dân nhận thức đầy đủ về nguy cơ, tự phòng ngừa...

Thủ tướng yêu cầu hạn chế tập trung đông người, hạn chế các lễ hội và khi chưa khai mạc đều phải xin ý kiến về việc có cần thiết hay không.

Hải Phòng: Tạm thời không cho người từ Hồ Bắc nhập cảnh trong thời gian dịch bệnh

Hải Phòng là địa phương có 2 trường hợp nghi ngờ là 2 mẹ con trên chuyến bay Vietjet mang số hiệu VJ 286 TP.HCM - Hải Phòng. Hiện 2 mẹ con đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Chiều ngày 30/1, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về tình hình đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; một số biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, thành phố đã đi kiểm tra và triển khai một số biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ngay trong kỳ nghỉ Tết; đã ban hành Chỉ thị, Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo.

Hiện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã yêu cầu Hãng hàng không Vietjet cung cấp danh sách hành khách và danh sách các trường hợp ngồi cùng hàng ghế và trên dưới với hàng ghế ngồi của 2 trường hợp nghi ngờ là 2 mẹ con trên chuyến bay Vietjet mang số hiệu VJ 286 TP.HCM - Hải Phòng. Sau khi có thông tin, Trung tâm sẽ báo cáo kịp thời Sở Y tế có phương án phòng dịch.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương cần chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới trên địa bàn thành phố, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch; cần khoanh vùng, có kế hoạch kiểm soát cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu, bến cảng, các doanh nghiệp có người Trung Quốc, khách sạn, nhà hàng, đặc biệt tại sân bay Cát Bi, thường xuyên cập nhật các diễn biến về tình hình dịch bệnh; hạn chế tối đa người Trung Quốc nhập cảnh vào thành phố.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo tạm thời không cho người từ Hồ Bắc nhập cảnh vào thành phố trong thời gian dịch bệnh, trường hợp đặc biệt phải bố trí khu cách ly để ngành Y tế thực hiện kiểm tra, giám sát dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị UBND thành phố sớm tổ chức làm việc và quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh đến các doanh nghiệp Trung Quốc và người Trung Quốc đang hoạt động tại Hải Phòng; trong thời điểm dịch chưa được kiềm chế, các ngành, địa phương sớm có văn bản hỏa tốc đến tất cả các đơn vị, doanh nghiệp nơi có chuyên gia, công nhân người Trung Quốc đang làm việc đề nghị sinh hoạt tập trung đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, cần có biện pháp kiểm soát phù hợp với người Việt Nam có thân nhân là người Trung Quốc; khuyến cáo người dân hạn chế tối đa sang Trung Quốc; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng hộ cho ngành Y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận…

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Quảng Ninh: Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh do virus corona

Với vị trí địa lý tiếp giáp với Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu, điểm thông quan, lối mở với Trung Quốc, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra, nhất là trong việc kiểm soát người dân, khách du lịch qua lại cửa khẩu, đi sâu vào trong nội địa.

Trong những ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp triệu tập các cuộc họp khẩn trực tuyến đến cấp xã, phường để triển khai các phương án, biện pháp cấp bách phòng, chống virus corona. Mục tiêu đặt ra là triển khai và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nếu xảy ra thì tuyệt đối không để lây lan dịch ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, đồng thời không gây tâm lý hoang mang trong dư luận, không làm ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân.

Ngày 30/1, tại cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất Quảng Ninh đặt ra là dứt khoát không để xuất hiện dịch bệnh và tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương biên giới; bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân; hạn chế thấp nhất tử vong do dịch gây ra; đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp do Trung ương, tỉnh đề ra, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND 3 địa phương biên giới (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu) phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để dịch xuất hiện và lây lan trên địa bàn các địa phương biên giới mà nguyên nhân do không làm tốt công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của cư dân biên giới và tuyến biên giới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan; phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện ngay việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển); tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Cửa khẩu Hoành Mô. Quản lý, theo dõi chặt chẽ người Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc về; việc di biến động của cư dân biên giới; tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu của cư dân biên giới theo thẩm quyền; tất cả các cư dân biên giới phải được thực hiện nghiêm ngặt các quy định, quy trình kiểm dịch y tế tại cửa khẩu ở mức cao nhất. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; nghiêm cấm việc nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã vào Quảng Ninh. Không đưa người sang Trung Quốc; không để người Quảng Ninh, đặc biệt là các địa phương biên giới sang lao động, làm việc tại các vùng có dịch của Trung Quốc.

>>> Mời độc giả xem video Xác định 3 người Việt dương tính với virus Corona: Nguồn VTC Now.

Hải Dương: Chú trọng phòng chống dịch bệnh trong trường học

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa có công điện yêu cầu các ngành chức năng và các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tăng cường các biện pháp phòng chống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tăng cường giám sát dịch bệnh truyền nhiễm tại cơ sở điều trị và trong cộng đồng. Đặc biệt là những trường hợp viêm phổi nặng nghi do vi rút, những trường hợp có yếu tố dịch tễ đi, đến vùng có dịch. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly; buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút và phương tiện sẵn sàng tổ chức giám sát điều tra lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân. Củng cố “Đội đáp ứng nhanh” tại các đơn vị y tế trực 24/24h; phát hiện những vấn đề phát sinh và xử lý kịp thời.

Các địa phương, ban, ngành liên quan căn cứ yêu cầu trong công điện của Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành thực hiện các biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh...

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT xây dựng, ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong trường học, chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương trong việc quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, chủ động phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu Sở VHTTDL khi có dịch bệnh cần chỉ đạo các địa phương tạm dừng tổ chức lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao có đông người dự...