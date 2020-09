Chi tiết thay đổi Giấy phép lái xe được Bộ Công an đưa ra?

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (GTĐB) mới nhất, Bộ Công an đề xuất phân giấy phép lái xe thành 11 hạng thay vì 13 hạng như đề xuất trước đó. Đặc biệt, dự thảo mới nhất không còn bắt buộc người điều khiển xe có dung tích xylanh dưới 50 cc (xe điện) phải học bằng lái như dự thảo ban đầu.



Trong dự thảo Bộ Công an đề xuất có bổ sung và xóa nhiều hạng bằng. Cụ thể, dự luật bổ sung hạng mới A01, cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh 50-175 cm3 hoặc động cơ điện có công suất định mức liên tục tương đương.

Hạng A2 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xylanh trên 175 cm3 trở lên hoặc động cơ điện có công suất định mức liên tục tương đương và các loại xe quy định cho GPLX hạng A01. Hạng A3 cấp cho người lái mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho GPLX hạng A01.

Hạng B cấp cho người lái ô tô chở người đến chín chỗ (kể cả chỗ của người lái xe); ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg; các loại ô tô quy định cho GPLX hạng B có gắn kèm rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 kg.

Hạng C cấp cho người lái ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 kg; các loại ô tô tải quy định cho GPLX hạng C có gắn kèm rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B.

Hạng D2 cấp cho người lái ô tô chở người 10-30 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe); các loại ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D2 có gắn kèm rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B, C.

Hạng D cấp cho người lái ô tô chở người trên 30 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe); các loại ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D có gắn kèm rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B, C, D2.

Hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX hạng B khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 750 kg.

Hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX hạng C khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 750 kg; ô tô đầu kéo kéo sơmi rơmoóc.

Hạng D2E cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX hạng D2 khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 750 kg. Hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại ô tô quy định cho GPLX hạng D khi kéo rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc trên 750 kg; ô tô chở khách nối toa.

Như vậy, trong nhóm hạng A của GPLX, Bộ Công an đề xuất ba hạng thay vì bốn hạng như hiện nay. Với nhóm B, bộ này gom hạng B1 và B2 thành hạng B. Đồng thời, thêm hạng D2, BE, CE, D2E, DE nhưng bỏ hạng FB2, FD, FE, E, FC.

Đặc biệt, từ cách phân hạng nêu trên có thể thấy đối tượng điều khiển xe có dung tích xi-lanh dưới 50 cc bị loại bỏ, không được quản lý. Trước đó, trong một số dự thảo cũ, Bộ Công an từng đề xuất xếp hạng GPLX cho người lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xylanh dưới 50 cc hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW.

Ngoài ra, dự thảo luật trên còn dự định tăng đội tuổi lái xe lên so với hiện tại. Cụ thể, Dự luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB quy định người đủ 18 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng A01, A2, A3, B. Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng C, BE. Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng D2, CE. Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng D, D2E, DE.

Theo dự thảo này, GPLX hạng A01, A2, A3 không thời hạn. GPLX hạng B có thời hạn 10 năm. Các hạng còn lại gồm C, D2, D, BE, CE, D2E, DE có thời hạn năm năm.

Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, tuổi lao động tối đa của người lái ô tô trên 30 chỗ là 50 đối với nữ và 55 đối với nam. Tuy nhiên, dự luật này quy định tuổi tối đa của người hành nghề lái ô tô chở người trên 30 chỗ phù hợp với tuổi lao động được quy định trong Bộ luật Lao động, tức nam sẽ là 62 tuổi và nữ 60 tuổi.

