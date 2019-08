Chi tiết phá đường dây gần 30 kg ma túy ở TP.HCM

Ngày 19/8, Công an TP HCM tổ chức buổi khen thưởng, cung cấp thông tin về chuyên án 519E triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, quê Phú Thọ, ngụ quận 9) cầm đầu.

Trong chuyên án này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04 Công an TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Ngọc Vân, Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Bùi Văn Điệp, Bùi Văn An, Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh, Bùi Tấn Phát và Đồng Quốc Huy về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhiều mũi tấn công tội phạm

Từ tháng 5/2019, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Vân dùng một khách sạn trên địa bàn phường 26 (quận Bình Thạnh) làm nơi ở và giao dịch, buôn bán ma túy. Qua công tác trinh sát, công an phát hiện mắt xích đầu tiên cung cấp ma túy cho Vân là Bùi Văn Điệp. Công an quận Bình Thạnh sau đó phối hợp với PC04 Công an TP.HCM, Phòng 7 - C04 Bộ Công an tiếp tục trinh sát để xác định nguồn ma túy. Đến ngày 21/6, công an phá án.

Theo đó, lúc 3 giờ sáng, một tổ công tác phát hiện Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam đi ô tô 73A-113.14 mang ma túy đá từ Quảng Bình về giao cho Điệp trong căn nhà ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Sau khi giao hàng, Bảo và Lam vào ở tại khách sạn trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9) để ở. Điệp sau đó đi ô tô 60A-570.80 chở cháu ruột là Bùi Văn An đi giao cho Đồng Quốc Duy 1 kg ma túy đá; giao cho Huỳnh Bảo Anh 2 kg ma túy đá và mua lại 10.000 viên thuốc lắc để giao ngược lại cho Võ Thành Bảo.

Đến 8 giờ, công an quận ập đến bắt quả tang Vũ Ngọc Vân, Phạm Thị Nụ, thu nhiều ma túy tổng hợp. Qua lời khai của Vân, chiều cùng ngày, công an phát hiện tại nơi ở của Điệp, Nguyễn Phước Thiện, Trần Hải Đăng đi xe SH 52X2-5903 chở ba lô đến khách sạn ở phường Tăng Nhơn Phú A để cất rồi tiếp tục quay về nhà Điệp lấy thêm một ba lô khác. Kiểm tra hai chiếc ba lô cho thấy bên trong có 12,6 kg ma túy tổng hợp.

Song song với việc trên, một tổ công tác truy đuổi Trần Nhật Huy hay còn gọi là “Sói” chạy xe Winner 59X3-439.85 chở Bùi Tấn Phát đeo một ba lô đựng ma túy chạy ra đường Lã Xuân Oai hướng về Khu công nghiệp cao (quận 9). Chạy đến khu vực đường số D4 (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9), Phát ném lại một quả lựu đạn về phía tổ công tác. Lựu đạn không nổ và cả hai tăng tốc tẩu thoát cho đến khi lần lượt bị bắt trong tháng 6 và 8.

Một tổ công tác khác thì khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Bảo Anh tại căn hộ chung cư Millennium trên đường Bến Vân Đồn (quận 4) và ngôi nhà trên đường Tôn Đản (quận 4), thu giữ 48 bánh heroin, một khẩu súng và năm viên đạn.

Như vậy, đến hiện tại, tổng tang vật trong chuyên án 519E là 12,6 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (tương đương 17 kg); một khẩu súng, năm viên đạn; một quả lựu đạn M67; bốn xe máy; hai ô tô và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao thưởng cho các lực lượng. Ảnh: N.TÂN

Vũ Ngọc Vân cầm đầu đường dây ma túy và bị can Bùi Văn Điệp.

Bùi Tấn Phát, người ném lựu đạn vào cảnh sát.

Địa bàn TP HCM phức tạp về ma túy

Tại buổi trao khen thưởng ở trụ sở Công an TP.HCM, nói rõ hơn việc nhóm tội phạm dùng lựu đạn chống trả, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho hay quá trình truy đuổi Phát, Huy bằng xe máy, đội trưởng ma túy quận Bình Thạnh và đội phó phòng 7 C04 bị ném lựu đạn. “May mắn là do trời mưa, trái lựu đạn đã rút chốt ném vào đất mềm, mỏ vịt không mở ra được nên không có thương vong” - ông nói.

TP.HCM còn là nơi trung chuyển ma túy đi các nước. Qua chuyên án thấy rõ sự dũng cảm, đồng bộ, chiến đấu nhịp nhàng, không khoan nhượng của các cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng các chiến sĩ đã thể hiện trách nhiệm trong đấu tranh với tội phạm, phục vụ nhân dân và bình yên cho TP.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nói tại buổi khen thưởng

Về tình hình địa bàn, vị trưởng công an quận nhận định đây là nơi phức tạp về ma túy, những đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn. “Đường dây này xuyên suốt từ Nghệ An, Quảng Bình vào TP.HCM, được tập trung chủ yếu ở quận 9, Bình Thạnh, quận 4” - ông nói.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, thì cho biết các lực lượng Công an TP các cấp luôn xác định ý thức trách nhiệm của mình trong đấu tranh đảm bảo trật tự an ninh xã hội giữ bình yên của TP.

“Đây cũng là góp phần giữ bình yên cho cả nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị xã hội, đem lại ấm no cho nhân dân. Thành tích vừa rồi khẳng định lực lượng Công an TP đã tiếp tục xác định trách nhiệm, quyết tâm cao trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy - một cuộc chiến gay go, quyết liệt và lâu dài” - ông nói.