Phá đường dây mua bán ma túy "khủng" từ Điện Biên về Hà Nội

Qua công tác điều tra, trinh sát, Công an quận Long Biên phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ, do hai đầu mối là Nhâm Thế Hòa và Nguyễn Thị Thanh Hà cầm đầu.

Ngày 31/7, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nhâm Thế Hòa (sinh năm 1968, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Lò Văn Cương (sinh năm 1985, trú tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh TTXVN

Trước đó, qua công tác điều tra, trinh sát, Công an quận Long Biên phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ, do hai đầu mối là Nhâm Thế Hòa và Nguyễn Thị Thanh Hà cầm đầu. Công an quận Long Biên đã xác lập chuyên án, tổ chức trinh sát, bóc gỡ đường dây này. Qua công tác bám sát hoạt động của các đối tượng, đến đầu tháng 6/2019, lực lượng Công an phát hiện Hòa liên hệ với Cương, hẹn mua số lượng lớn ma túy tổng hợp của một người Lào, rồi vận chuyển từ Điện Biên về Hà Nội.

Khoảng 7 giờ ngày 7/6, tại khu vực đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội), Công an quận Long Biên trong quá trình mật phục đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng trên cùng 5kg ma túy tổng hợp được cất giấu trên xe taxi.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh TTXVN

Trước đó, ngày 30/7, Công an quận Long Biên cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Hắc Hải (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mời quý vị xem video: Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán Karaoke ở Vĩnh Phúc

Qua rà soát địa bàn, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên phát hiện một đối tượng nam giới thường xuyên xuất hiện tại gầm cầu vượt Thanh Trì, có biểu hiện mua bán trái phép ma túy. Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 14/6, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Hắc Hải đeo một túi xách có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra chiếc túi xách trên người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 2 bánh heroin.

Tang vật vụ án. Ảnh TTXVN

Bước đầu Hải khai nhận tối 13/6, đã gặp một người đàn ông lạ mặt ở Dốc Đá, thuộc bản Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và nhận 2 bánh heroin vận chuyển thuê xuống Hà Nội giao cho khách với giá 15 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.