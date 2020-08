“Chị đại” Ngọc Nữ là ai... “quậy” TAND tỉnh Bình Thuận, livestream MXH?

(Kiến Thức) - Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận vào năm 2018.

Ngày 6/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ (hộ khẩu thường trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM, tạm trú tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện bị can Trần Thị Ngọc Nữ được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi tạm trú.



Trần Thị Ngọc Nữ bị khởi tố liên quan vụ việc xảy ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vào ngày 28/6/2018.

Trước đó, vào tháng 12/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình theo trình tự phúc thẩm về tranh chấp tài sản chung sau ly hôn. Bà Nữ khi đó là đại diện ủy quyền của nguyên đơn là bà H.N.M.V.

Ngày 23/5/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xét xử và ban hành bản án phúc thẩm. Sau đó bà V. khiếu nại đề nghị Chánh ánTòa án Nhân dân tỉnh kiểm tra xem xét lại bản án, có hay không việc chủ tọa phiên tòa “tuyên án một đường, ra bản án một nẻo”... Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định giải quyết khiếu nại và đã tống đạt cho bà V.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ. Ảnh: Cắt từ clip Báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2018, bà Trần Thị Ngọc Nữ cùng chồng là Trần Văn Đoàn cùng một số người khác kéo đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận. Tại đây, bà Nữ liên tục gọi tên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Biện Văn Hoan để chửi bới, hù dọa ngay trong giờ hành chính vì cho rằng “tòa xử sai”.

Theo nội dung clip tài khoản Nu Tran (sau này được Cơ quan CSĐT xác định là Trần Thị Ngọc Nữ) đăng tải, một người phụ nữ đã to tiếng chửi bới, gõ cửa phòng làm việc của Chánh án TAND tỉnh và phòng một thẩm phán khác để thóa mạ cán bộ, công chức của tòa án tỉnh trong giờ làm việc. Thậm chí còn đe dọa “sẽ cho bạo động tại đây ngay hôm nay luôn”. Người phụ nữ đó được xác định là Trần Thị Ngọc Nữ. Đáng chú ý, vừa chửi bởi, Nữ còn livestream lên mạng xã hội.

Những lời lẽ thiếu văn hóa “nơi công đường” của bà Nữ đã thu hút hàng ngàn lượt xem trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, bởi sự xem thường pháp luật của bà Ngọc Nữ. Chánh án Tòa án tỉnh Bình Thuận ông Biện Văn Hoan sau đó đã có văn bản yêu cầu xử lý về gây rối an ninh trật tự.

Sau khi giám định lại clip mà tài khoản “Nu Tran” đăng tải trên mạng xã hội, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Trần Thị Ngọc Nữ và những người tham gia gây rối tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận vào ngày 28/6/2018, đã có dấu hiệu vi phạm Khoản 1, Điều 318, bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Ngày 19/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra theo quy định.

Đáng chú ý, ngoài vụ việc trên, vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ và Trần Văn Đoàn cũng nhiều lần gây bức xúc dư luận địa phương liên quan những vụ lấn chiếm đất đai và cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Mũi Né.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết hủy quyết định không khởi tố vụ án đối với vụ “Gây rối trật tự công cộng” liên quan “hàng chục đối tượng dùng mã tấu đến khu phố Long Sơn - phường Mũi Né tranh chấp đất với dân địa phương”, xảy ra ngày 22 - 23/9/2017, cũng liên quan đến bà Trần Thị Ngọc Nữ để tiếp tục đưa vào tin báo để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án xảy ra năm 2017, thời điểm ấy, xuất phát từ tranh chấp đất đai với người dân địa phương, vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ huy động 14 đối tượng giang hồ đi ô tô từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến khu phố Long Sơn để thị uy, đánh nhau với những đối tượng tại địa phương, nhằm tiếp tục thực hiện việc san ủi phần đất mà người dân cho là lấn chiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Phan Thiết được huy động tiến hành giải tán và thu giữ hàng chục hung khí gồm chỉa, đao, kiếm tự chế.

Mới đây, ngày 8/5/2020, Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản” đối với vụ đánh nhau đông người xảy ra tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né.

Theo hồ sơ của Công an TP Phan Thiết, do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, khoảng 15h ngày 20/3/2020, khoảng 20 người, trong đó có Trần Thị Ngọc Nữ kéo đến khu đất dự án thuộc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa chính, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại khu phố Long Sơn và có hành vi đập phá tài sản và gây rối, đánh nhau với nhóm công nhân của dự án. Hậu quả làm hư hỏng nhiều tài sản như bàn ghế, chòi canh, xe mô tô, tổng trị giá hơn 8,3 triệu đồng. Ngoài tài sản, vụ “hỗn chiến” này còn làm 4 công nhân bên phía dự án bị thương.

Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại điều Điều 318 BLHS năm 2015. Theo đó, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.

