Chi cục trưởng Dân số tỉnh Tuyên Quang túm áo CSGT: CA nói gì?

Liên quan đến vụ Chi cục trưởng say xỉn túm cổ áo CSGT Tuyên Quang, ngày 20/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, thông tin ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) tỉnh Tuyên Quang (đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh) tát thẳng vào mặt chiến sĩ CSGT thuộc Công an thành phố là chưa chính xác.

"Ông Đạt chỉ có hành vi túm cổ áo chiến sĩ CSGT và tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối khi tổ công tác mời về trụ sở làm việc. Trước đó, khi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Đạt tuân thủ", vị lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang nói.

Do vậy, ông Đạt chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng và hành vi vi phạm nồng độ cồn theo quy định. Đến nay, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang đã nộp đủ số tiền phạt đối với 2 hành vi này là 38.000.000 đồng. "Hành vi của ông Đạt chưa đủ yếu tố cấu thành vi phạm hình sự", lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang cho hay.

Ông Đạt túm áo và có lời nói xúc phạm với chiến sĩ CSGT