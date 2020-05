Chém nữ chủ nhà tử vong khi vừa cho mình uống rượu, hái măng

Theo điều tra của cơ quan Công an, vụ chém nữ chủ nhà tử vong xảy ra vào ngày 20/8/2019, Quách Văn Nhỉa được bà Quách Thị Nhưm (cùng xóm) nhờ thái hộ thân cây chuối làm thức ăn cho gia súc. Đổi lại Nhỉa được cho uống rượu và hái măng trên đồi nhà bà Nhưm mang về.

Khi hái măng xong, Nhỉa quay lại thì thấy bà Nhưm đang ngồi gần cửa sổ. Không nói lời nào, Nhỉa tiến lại, dùng dao hay mang bên mình chém vào cổ bà Nhưm. Nạn nhân đau đớn hét lên kêu cứu và cố hết sức bỏ chạy. Thấy vậy, Nhỉa đuổi theo chém nhiều nhát khiến người này mất mạng.

Bị cáo Quách Công Nhỉa.

Gây án xong, Nhỉa quay về nhà mình thay quần áo thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Quá trình điều tra, đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường nên cơ quan tố tụng tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định, bị can bị bệnh rối loạn phân liệt...Tại các thời điểm trên, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can Quách Công Nhỉa không thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh". Ngoài bị phạt 7 năm tù về việc chém nữ chủ nhà tử vong , Nhỉa còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

