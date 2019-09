Trộm chó bị phát hiện, chém luôn vợ chồng chủ nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40, ngày 18/9, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (SN 1975, trú tại xóm Đồi Phủ, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Hải (SN 1974) khi đi ăn cơm về thì phát hiện hai đối tượng câu trộm chó nên tri hô và kéo xe ngăn cản đối tượng chạy thoát.

Đối tượng ngồi sau xe liền nhảy xuống, dùng dao phớ chém vào đầu và tay chị Hà. Sau đó, chúng tiếp tục chém vào tay anh Hải khi anh này lao ra giúp vợ.

Cùng lúc đó, nghe tiếng tri hô nên người dân ở xóm Đôi Phủ đã kéo ra và bắt được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng đã nhanh chân chạy thoát.

Đối tượng trộm chó bị người dân bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Thạch và Công an huyện Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ hai con chó, một con dao phớ nối chuôi gỗ dài khoảng 1,2m, một khẩu súng bắn điện.

Tại cơ quan Công an, đối tượng trộm chó bị bắt là Nguyễn Trần Phú (SN 1998, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai). Đối tượng còn lại lái xe máy tẩu thoát đang bị Công an huyện Quốc Oai đang truy bắt.

Ông Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) xác nhận vụ việc trên và cho biết, hai vợ chồng anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Vụ việc kẻ trộm chó quay lại chém chủ nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

