Cháy bãi giữ xe vi phạm ở Bình Thuận: Bồi thường ra sao?

Ngày 10/3, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thông tin liên quan vụ cháy bãi xe tang vật trong khuôn viên trụ sở Công an huyện Tánh Linh. Bước đầu xác định khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan đến ngay Công an huyện Tánh Linh để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, về bản chất pháp lý, tạm giữ phương tiện là hạn chế quyền quản lý sử dụng của chủ phương tiện (do nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật) chứ không phải là hình thức quyết định quyền sở hữu tài sản. Chỉ khi nào có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền có nội dung tịch thu tài sản (phương tiện giao thông) để bán nộp vào ngân sách nhà nước và bản án, quyết định đó được thi hành thì tổ chức cá nhân là chủ các phương tiện giao thông đó mới mất tài sản.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Bởi vậy, trong thời gian tạm giữ phương tiện để chờ thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý thì chủ sở hữu phương tiện vẫn có quyền sở hữu đối với các tài sản này. Trong quá trình tạm giữ phương tiện để giải quyết theo các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp thì cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo quản, quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này. Nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan chức năng thuê kho bãi tạm giữ phương tiện thì người trông giữ có trách nhiệm bảo quản, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường phân tích: "Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc tạm giữ, quản lý phương tiện giao thông là trách nhiệm pháp lý liên quan đến chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Còn trách nhiệm của đơn vị trực tiếp trông giữ theo hợp đồng thỏa thuận là trách nhiệm pháp lý xuất phát từ hợp đồng dân sự, đó là hợp đồng gửi giữ tài sản, đây là một trong các hợp đồng dân sự thông dụng theo Điều 554 Bộ luật Dân sự quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản.

Trong vụ việc này cơ quan chức năng sẽ phải xác định làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có người phá hoại, có chủ đích đốt bãi xe thì sẽ khởi tố người này về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự, đồng thời người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại đến tài sản có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật"..

Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có người đốt, cố ý làm hư hỏng tài sản, nhưng đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy (vô ý gây thiệt hại đến tài sản) thì người vi phạm quy định này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng và có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, không có lỗi của các chủ thể có liên quan thì vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản, bên giữ tài sản có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại. Nếu có bảo hiểm cháy nổ thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Thông thường các cơ quan chức năng sẽ ký hợp đồng để thuê bên thứ ba trông giữ phương tiện, bảo quản phương tiện trong quá trình chờ xử lý, khi đó trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được xem xét trên cơ sở hợp đồng gửi giữ này, theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, cho thấy nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy ở các bãi giữ xe là hiện hữu. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân để xem xét trách nhiệm pháp lý đồng thời sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho các bãi giữ xe để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra, luật sư Cường bày tỏ.