Hà Nội: Bắt đối tượng cướp iPhone 14 Pro max của người đi đường

Ngày 10/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1984; HKTT: Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu.

Trước đó, vào ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tiếp nhận hồ sơ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại phường Ngọc Thuỵ. Theo trình báo, khoảng 18h20 ngày 1/3, anh T. (SN: 1983, trú tại: Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang đứng tại đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và sử dụng điện thoại iPhone 14 Pro max thì bất ngờ có một đối tượng là nam giới điều khiển xe máy áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án. Đến 16h ngày 4/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Hậu (SN 1984; HKTT: Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại giật được, Hậu mang đi bán cho một cửa hàng điện thoại được 10 triệu đồng.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng cướp iPhone 14 Pro max theo quy định.