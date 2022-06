Chân dung Trưởng ban phòng, chống tham nhũng các tỉnh vừa thành lập

Ngày 22/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 Trưởng ban (ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy), 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên. Hội nghị đã công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 Trưởng ban (ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy), 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư và quy định của BTV Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định. Ngày 22/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ban chỉ đạo gồm 15 người. Ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng ban. Các Phó ban gồm các ông: Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Vũ Xuân Diện – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Quyết Tiến – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành – Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh làm việc theo Quy định 67, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. Ban chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định. Trưởng Ban chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Ngày 22/6, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng làm Trưởng Ban. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sắc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Võ Chí Công - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xem xét, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”... Tỉnh Sơn La vừa thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, trong đó Trưởng Ban chỉ đạo là Bí thư Tỉnh ủy. Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La gồm 15 người; cơ cấu gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên. Trong đó, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn là ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Các Phó trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh; ủy viên là những người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh. Thường trực Ban chỉ đạo bao gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban; Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Ban Nội chính Tỉnh ủy. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo được thực hiện theo Quy định số 67–QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. Ngày 13/6, Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 đồng chí, trong đó ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - làm Trưởng ban. 5 Phó Trưởng Ban gồm các ông: Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thành Vững, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, ông Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh là Phó Trưởng Ban Thường trực. >>> Xem thêm video: Họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

