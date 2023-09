Chân dung trùm giang hồ Trí "nhảm" cầm đầu băng áo cam

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) dự kiến mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi), Dương Đại Trí (tức Trí “Nhảm”) và 92 đồng phạm về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 11/9 đến 15/9. Phiên tòa dự kiến xét xử trực tuyến, các bị cáo tham gia phiên tòa tại Trại tạm giam Chí Hòa T30. Trong đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành và 17 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Hồ Chí Linh và 73 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Phạm Anh Kiệt, Đào Minh Thiện, Lê Tuấn Kiệt bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích. (Ảnh: Bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành) Theo cáo trạng, ngày 2/6/2020, Hồ Chí Linh (30 tuổi) đứng xem một nhóm phụ nữ đánh nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Linh nghi ngờ là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên khoảng 18h ngày 4/6/2020, Linh đến nhà Trần Hoàng Song tập hợp người đi đánh Xuân Thành trả thù. Khi đó, Song đã nhờ Sơn "mặt quỷ" (chưa rõ lai lịch) cùng Vương Ngọc Phát và một số bị cáo mang hung khí gồm cây ba chĩa, mã tấu… kéo đến nhà Xuân Thành tại phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tại đây, cả nhóm xông vào chém gây thương tích cho Xuân Thành. Xem lại camera, thấy Vương Tấn Phát có tham gia vào vụ đập phá cùng nhóm của Linh, Thành nhắn tin trong nhóm “Long Gia” trên Facebook tập hợp đồng bọn tìm Phát trả thù nhưng không gặp. Biết tin, Phát điện thoại nhờ Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn B) tìm người, chuẩn bị hung khí để đối phó. Phát điện thoại cho Xuân Thành hẹn gặp nhau tại Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận Bình Tân để đánh nhau. Tối 5/6/2020, Thành, Trí “Nhảm” và hơn 60 thanh niên điều khiển xe gắn máy, mang hung khí chạy qua một số tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán nhậu Ốc Hương (phường An Lạc A) tìm đối thủ, gây náo loạn đường phố. Tránh “phe ta đánh phe mình”, các đối tượng mặc áo màu cam để phân biệt. Tại quán Ốc Hương, “băng áo cam” không thấy đối thủ mà thấy anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe. Tưởng anh Long quay clip, Thành hô hào đàn em xông vào đập phá quán và đâm anh Long khiến anh bị thương tích 35%. Tối cùng ngày, nhóm của Tuấn B tập trung tại bãi xe của tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân để phân phát hung khí thì nhận tin nhóm của Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến quán Ốc Hương đập phá. Tuấn B cùng nhiều đối tượng tập hợp đến góc đường Kinh Dương Vương - Hậu Giang (phường 12, quận 6) thì bị lực lượng công an trấn áp bắt giữ. Các đối tượng trong vụ án. Trong vụ án trên, Trí “nhảm” được coi là đối tượng cầm đầu “băng nhóm áo cam” với cả trăm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở quán nhậu Ốc Hương. Trong đó, Trí nhảm là 1 đại ca giang hồ có tiếng ở khu vực. Trí nhảm sau khi bị bắt. Các đối tượng khác trong vụ án không phải giang hồ có số má mà là những thanh thiếu niên lêu lổng, nghỉ học sớm, không có việc làm, sống lang thang và khi được rủ rê thì tham gia mà không lường trước hậu quả. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung giang hồ Thảo “lụi” vừa bị bắt: “Đường Nhuệ” Phan Thiết?

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) dự kiến mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi), Dương Đại Trí (tức Trí “Nhảm”) và 92 đồng phạm về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 11/9 đến 15/9. Phiên tòa dự kiến xét xử trực tuyến, các bị cáo tham gia phiên tòa tại Trại tạm giam Chí Hòa T30. Trong đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành và 17 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Hồ Chí Linh và 73 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Phạm Anh Kiệt, Đào Minh Thiện, Lê Tuấn Kiệt bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích. (Ảnh: Bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành) Theo cáo trạng, ngày 2/6/2020, Hồ Chí Linh (30 tuổi) đứng xem một nhóm phụ nữ đánh nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Linh nghi ngờ là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên khoảng 18h ngày 4/6/2020, Linh đến nhà Trần Hoàng Song tập hợp người đi đánh Xuân Thành trả thù. Khi đó, Song đã nhờ Sơn "mặt quỷ" (chưa rõ lai lịch) cùng Vương Ngọc Phát và một số bị cáo mang hung khí gồm cây ba chĩa, mã tấu… kéo đến nhà Xuân Thành tại phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tại đây, cả nhóm xông vào chém gây thương tích cho Xuân Thành. Xem lại camera, thấy Vương Tấn Phát có tham gia vào vụ đập phá cùng nhóm của Linh, Thành nhắn tin trong nhóm “Long Gia” trên Facebook tập hợp đồng bọn tìm Phát trả thù nhưng không gặp. Biết tin, Phát điện thoại nhờ Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn B) tìm người, chuẩn bị hung khí để đối phó. Phát điện thoại cho Xuân Thành hẹn gặp nhau tại Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận Bình Tân để đánh nhau. Tối 5/6/2020, Thành, Trí “Nhảm” và hơn 60 thanh niên điều khiển xe gắn máy, mang hung khí chạy qua một số tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán nhậu Ốc Hương (phường An Lạc A) tìm đối thủ, gây náo loạn đường phố. Tránh “phe ta đánh phe mình”, các đối tượng mặc áo màu cam để phân biệt. Tại quán Ốc Hương, “băng áo cam” không thấy đối thủ mà thấy anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe. Tưởng anh Long quay clip, Thành hô hào đàn em xông vào đập phá quán và đâm anh Long khiến anh bị thương tích 35%. Tối cùng ngày, nhóm của Tuấn B tập trung tại bãi xe của tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân để phân phát hung khí thì nhận tin nhóm của Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến quán Ốc Hương đập phá. Tuấn B cùng nhiều đối tượng tập hợp đến góc đường Kinh Dương Vương - Hậu Giang (phường 12, quận 6) thì bị lực lượng công an trấn áp bắt giữ. Các đối tượng trong vụ án. Trong vụ án trên, Trí “nhảm” được coi là đối tượng cầm đầu “băng nhóm áo cam” với cả trăm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở quán nhậu Ốc Hương. Trong đó, Trí nhảm là 1 đại ca giang hồ có tiếng ở khu vực. Trí nhảm sau khi bị bắt. Các đối tượng khác trong vụ án không phải giang hồ có số má mà là những thanh thiếu niên lêu lổng, nghỉ học sớm, không có việc làm, sống lang thang và khi được rủ rê thì tham gia mà không lường trước hậu quả. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung giang hồ Thảo “lụi” vừa bị bắt: “Đường Nhuệ” Phan Thiết?