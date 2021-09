Chân dung Phó GĐ Sở TNMT Lạng Sơn vừa bị cách chức

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh này. Trước đó, ông Duyệt cũng bị kỷ luật về Đảng. Vào tháng 4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Duyệt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tháng 1/2021, TAND tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án ra xét xử. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2016 – 2018, bị cáo Duyệt là Phó Giám đốc Sở TN&MT, kiêm Trưởng Ban Quản lý 2 Dự án xử lý, cải tạo và phục hồi điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng. Bị cáo Duyệt đã tin tưởng cấp dưới, không chỉ đạo sâu sát, không trực tiếp làm việc và không biết đơn vị thi công tự lập dự toán, áp mã hiệu sai để nâng giá trị dự toán công trình. Ngoài ra, bị cáo còn lựa chọn đơn vị không đủ năng lực giám sát công trình. Tổng số ngân sách nhà nước (NSNN) bị thiệt hại do hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo là hơn 590 triệu đồng. Bị cáo Trọng là Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng môi trường 1, thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường ở Hà Nội. Bị cáo đã lập khống chứng từ thanh toán nhân công, với số tiền sau khi trừ thuế còn hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, thực tế bị cáo trả tiền nhân công địa phương chỉ hết 300 triệu đồng. Số tiền còn lại bị cáo đã tự ý chi trả lương, thưởng cho nhân viên Ban Quản lý dự án, không báo cáo lãnh đạo và không đưa vào sổ sách hạch toán, kế toán của công ty theo quy định, gây thiệt hại cho NSNN hơn 840 triệu đồng. Trọng đã tự nguyện nộp 840 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Duyệt 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến quản lý các dự án về môi trường 2 năm kể từ ngày tuyên án; bị cáo Vũ Đình Trọng 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến quản lý dự án xây dựng môi trường 3 năm kể từ ngày tuyên án. Trước đó vào năm 2019, ông Nguyễn Đình Duyệt khi đó vẫn là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lạng Sơn dính vào lùm xùm nhờ báo chí dừng đăng bài liên quan đến phản ánh khai thác cát tặc tại xã Song Giáp (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).



