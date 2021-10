Chân dung nghi phạm sát hại bố, mẹ và em gái ở Bắc Giang

Vụ thảm án xảy ra sáng ngày 22/10 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Ba người trong một gia đình tử vong với nhiều thương tích gồm ông Trần Đình Luật (SN 1949), bà Bùi Thị Thoa (SN 1949 (vợ ông Luật) và chị Trần Thị Thảo, SN 1976 (con gái ông Luật, bà Thoa). Cảnh sát xác định, Trần Văn Hiếu là nghi phạm giết bố đẻ, mẹ và em gái trên. Sau khi gây án, nghi phạm đã trốn khỏi địa phương; đi bằng xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 14h7 phút ngày 22/10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Trần Văn Hiếu là con cả trong gia đình. Năm 18 tuổi Hiếu nhập ngũ tại tỉnh Lạng Sơn. Khi trở về, Hiếu học nghề rồi lấy vợ, chuyển đến Lạng Sơn sinh sống và có 2 người con. Trần Văn Hiếu là đối tượng có tiền án, tiền sự, mới ra tù ngày 13/10/2021, sau khi mãn hạn tù 7 năm về tội cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, nạn nhân chính là vợ Hiếu. Khi xung đột do mâu thuẫn, Hiếu dùng dao chém vợ khiến người phụ nữ này bị thương nặng, hai người đã ly dị. Một trong hai người con chung được bố đẻ của Hiếu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Đáng chú ý, con trai học lớp 2 của Hiếu cũng là nhân chứng duy nhất chứng kiến cảnh cha sát hại 3 người thân, sau đó chạy sang kể lại sự việc với hàng xóm. Nghe thấy vậy, con gái của chị T (học lớp 7) cùng con trai Trần Văn Hiếu xem qua hàng rào thấy cảnh ông Luật nằm chết giữa sân, còn đối tượng Hiếu đang rửa chiếc dao quắm được cho là hung khí ở sân giếng. "Cháu bé lúc đó kể hồn nhiên. Người nhà ông Luật chạy sang thì thấy Hiếu đang rửa con dao nhuốm máu ở giếng. Hoảng quá, người này chạy về, khóa cửa rồi gọi điện cho lực lượng chức năng" - ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ kể. Theo lời ông Dậu, khoảng 13h30 ngày 22/10, ông nhận được điện thoại thông tin về việc ai đó giết 3 người nhà ông Trần Định Luật cùng thôn, sau đó, ông báo tin cho Công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương và đến hiện trường. “Khi đến nơi, tôi choáng váng phát hiện vợ ông Luật là bà Bùi Thị Thoa nằm chết ở đoạn giữa cổng lối vào nhà; ở sân nhà, ông Luật và con gái là chị Trần Thị Thảo cũng tử vong. Cả ba nạn nhân đều có nhiều vết thương sâu ở vùng đầu, mặt, cổ, có thể gây ra do hung khí sắc nhọn” - ông Dậu kể. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, TP Bắc Giang để truy bắt đối tượng. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm. Đồng thời, Công an Bắc Giang đề nghị, người dân khi có thông tin về đối tượng Hiếu thì thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại 0913.258.127 hoặc 0984.225.793. >>> Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: THĐT

Vụ thảm án xảy ra sáng ngày 22/10 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Ba người trong một gia đình tử vong với nhiều thương tích gồm ông Trần Đình Luật (SN 1949), bà Bùi Thị Thoa (SN 1949 (vợ ông Luật) và chị Trần Thị Thảo, SN 1976 (con gái ông Luật, bà Thoa). Cảnh sát xác định, Trần Văn Hiếu là nghi phạm giết bố đẻ, mẹ và em gái trên. Sau khi gây án, nghi phạm đã trốn khỏi địa phương; đi bằng xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 14h7 phút ngày 22/10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Trần Văn Hiếu là con cả trong gia đình. Năm 18 tuổi Hiếu nhập ngũ tại tỉnh Lạng Sơn. Khi trở về, Hiếu học nghề rồi lấy vợ, chuyển đến Lạng Sơn sinh sống và có 2 người con. Trần Văn Hiếu là đối tượng có tiền án, tiền sự, mới ra tù ngày 13/10/2021, sau khi mãn hạn tù 7 năm về tội cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, nạn nhân chính là vợ Hiếu. Khi xung đột do mâu thuẫn, Hiếu dùng dao chém vợ khiến người phụ nữ này bị thương nặng, hai người đã ly dị. Một trong hai người con chung được bố đẻ của Hiếu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Đáng chú ý, con trai học lớp 2 của Hiếu cũng là nhân chứng duy nhất chứng kiến cảnh cha sát hại 3 người thân, sau đó chạy sang kể lại sự việc với hàng xóm. Nghe thấy vậy, con gái của chị T (học lớp 7) cùng con trai Trần Văn Hiếu xem qua hàng rào thấy cảnh ông Luật nằm chết giữa sân, còn đối tượng Hiếu đang rửa chiếc dao quắm được cho là hung khí ở sân giếng. "Cháu bé lúc đó kể hồn nhiên. Người nhà ông Luật chạy sang thì thấy Hiếu đang rửa con dao nhuốm máu ở giếng. Hoảng quá, người này chạy về, khóa cửa rồi gọi điện cho lực lượng chức năng" - ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ kể. Theo lời ông Dậu, khoảng 13h30 ngày 22/10, ông nhận được điện thoại thông tin về việc ai đó giết 3 người nhà ông Trần Định Luật cùng thôn, sau đó, ông báo tin cho Công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương và đến hiện trường. “Khi đến nơi, tôi choáng váng phát hiện vợ ông Luật là bà Bùi Thị Thoa nằm chết ở đoạn giữa cổng lối vào nhà; ở sân nhà, ông Luật và con gái là chị Trần Thị Thảo cũng tử vong. Cả ba nạn nhân đều có nhiều vết thương sâu ở vùng đầu, mặt, cổ, có thể gây ra do hung khí sắc nhọn” - ông Dậu kể. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, TP Bắc Giang để truy bắt đối tượng. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm. Đồng thời, Công an Bắc Giang đề nghị, người dân khi có thông tin về đối tượng Hiếu thì thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại 0913.258.127 hoặc 0984.225.793. >>> Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: THĐT